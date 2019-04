Los que nacen multimillonarios se dividen en dos tipos de personas, según heredera de Disney

Ella ha seguido el camino de la filantropía y ha donado más de $70,000,000

Las personas que nacen con una gran riqueza suelen tomar dos caminos diferentes, dijo recientemente para The Cut, Abigail Disney, nieta de Roy O. Disney, cofundador de The Walt Disney Company.

Abigail tuvo la suerte de ser una heredera de la fabulosa fortuna Disney, y aunque nunca ha dicho exactamente cuánto dinero posee, sí ha comentado que, si quisiera, podría ser multimillonaria, además de que ha donado más de $70,000,000 de dólares desde que tenía 21 años.

“Creo que las personas que crecen en este tipo de vida toman dos caminos, o bien siguen la ruta de Kim Kardashian que es gastar, gastar, gastar, absorbiendo completamente la idea de que ‘sí, eres muy especial’, y querer que todos te miren”, comentó Abigail.

Después agregó: “O bien –y conozco a muchas personas que han tomado este camino, especialmente mis amigas– haces lo contrario. Yo usaba ropa mediocre. No quería que nadie supiera lo que tenía. Pasé la mayor parte de mis 20’s en escuelas de posgrado, y ahí es donde la gente te avergüenza por tener dinero. Me avergonzaba. No quería que nadie lo supiera”.

Abigail también comentó a The Cut que sus hijos son más o menos como ella, que se quieren mantener a sí mismos y no quieren que nadie conozca sus antecedentes, lo que contrasta con muchos otros hijos de ricos que no pierden el tiempo en mostrar viajes exóticos y artículos de lujo en sus publicaciones de Instagram.

Y tú, si fueras súper millonarios, ¿cuál de estos dos caminos crees que tomarías?

–También te puede interesar: ¿Cómo es trabajar en un parque de Disney? ¡Estos secretos te sorprenderán!