¿Cuánto tendrías que pagar de impuestos si ganaras la lotería?

Por suerte, todavía existen algunos estados donde no te cobran impuestos sobre tu premio

Ganarse la lotería es el sueño de millones. Sin embargo, pocos toman en cuenta que muchos de esos billetes que ganaste serán sólo para pagar impuestos, pues cuando la suerte te sonríe, también le sonríe al gobierno.

Tienes que avisarle al ISR

Las ganancias de lotería se consideran ingresos sujetos a impuestos. Esto significa que tus ganancias se gravan de la misma forma que tu sueldo, y deberías informar la cantidad de dinero que recibiste en tu declaración de impuestos.

Por ejemplo, supongamos que ganaste la lotería y decidiste recibir el premio en forma de pagos anuales, por lo que en 2018 te dieron $50,000 dólares. Entonces, este dinero deberás declararlo como ingreso en tu declaración de impuestos de 2018.

Por otro lado, si ganaste millones de dólares y decides recibirlo todo en un solo pago, de igual forma deberás declarar en tus impuestos todo este dinero.

Además, antes de que recibas siquiera un dólar, el IRS toma automáticamente el 24% de las ganancias como dinero de impuestos, y espera que pagues el resto cuando presentes tu declaración.

No te olvides de pagarle a los estados

Ah, pero eso no es todo, porque hay que recordar que los estados también quieren su rebanada del pastel, y por eso hay entidades que retienen más del 15% del dinero de los ganadores. Además, ciertos estados tienen tasas de retención para los no residentes, lo que significa que, incluso si no vives ahí, tendrías que pagar impuestos si compraste el boleto en su área.

Sin embargo, los residentes de Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming no deberían preocuparse, ya que esos estados no tienen impuestos sobre las ganancias de lotería.

Así que ya sabes, si sueñas con ganarte la lotería, siempre toma en cuenta que es muy probable que una buena porción del premio vaya a manos del Tío Sam.

