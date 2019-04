Atropello de estudiante todavía tiene a la comunidad consternada

Abogado indica que las entidades gubernamentales podrían ser culpables de la muerte de la menor arrollada por un camión

A casi una semana del fallecimiento de una estudiante que fue atropellada por un camión de carga en el área de Exposition Park, al sur de Los Ángeles, un altar en su nombre se continúa extendiendo al igual que las palabras del pésame de extraños que se detienen a escribir mensajes de condolencias.

Marlene Lorenzo, de 14 años, y su hermanita Amy Lorenzo, de 12, iban camino a la escuela el jueves por la mañana cuando al cruzar la calle en un semáforo en luz verde —en la intersección de la calle 37th y Broadway Ave.— fueron arrolladas por un camión de carga que dio la vuelta sin haberlas visto.

Aparentemente fue hasta que otro vehículo le hizo señas al conductor para detenerse, unos metros después de haber atropellado a la joven estudiante, aunque ya era demasiado tarde.

Pese a que ambas hermanas fueron llevadas al hospital vivas, Marlene sucumbió de sus graves heridas pocas horas después, mientras que Amy se encuentra en estado de coma.

Michael Avanesian, abogado con JRT Legal Group y representante de la familia Lorenzo, dijo que las niñas no estaban haciendo nada distinto de lo que hacen todos los días; caminar hacia la escuela y cruzar la calle cuando el semáforo esta en verde.

“De lo que sabemos es que el conductor no estaba bajo ninguna sustancia pero un testigo dijo que estaba distraído sin ver el camino”, dijo el abogado, quien no descarta la posibilidad que el conductor pudo haber estado viendo su teléfono celular.

Avanesian dijo que debido a que hay entidades gubernamentales involucradas en el incidente, la firma de abogados presentará primero un reclamo y eventualmente una demanda.

“Sabemos que hay muchos problemas, por ejemplo la luz del semáforo solo se mantiene en verde por 15 segundos lo cual es inusual”, dijo el letrado. “No hay guardia de cruce…necesitamos un guardia en esa intersección porque los niños presionan el botón para cruzar la calle pero ellos están pequeños, se necesita alguien que los guíe y estén a salvo. De haber habido uno, dudo que este incidente hubiera ocurrido”.

Avanesian agregó que la ciudad de Los Ángeles y/o el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) están potencialmente involucrados por no haber puesto guardias de cruces peatonales.

El servicio de caminos CalTrans pudiera también tener responsabilidad debido a la construcción del camino y la banqueta. Avanesian dijo que encontraron que la acera esta mucho más baja que lo regular, lo cual pudo obstruir la visibilidad del conductor al no percatarse que las niñas estaban esperando para cruzar la calle.

Adicionalmente el dueño del camión, el conductor que lo manejaba y la compañía, “todos son responsables”, dijo el abogado añadiendo que el camión no pertenecía a la ciudad, pertenecía a una compañía privada.

“Creemos que el camión no debió haber dado vuelta donde lo hizo y creemos que quien le dio la ruta para dar vuelta ahí también es responsable”, aseveró.

Esperanza por Amy

Avanesian dijo que la firma de abogados se mantiene en contacto con la familia todos los días.

“Nos enteramos que habían fragmentos de asfalto en el cerebro de Amy y el cirujano que la operó los sacó. Su cerebro esta hinchado y por eso se encuentra en un coma inducido”, dijo el abogado. “Yo creo que su situación se ve bien en el momento pero por ahora lo único que podemos hacer es rezar”.

Castrillo, vecina del área, Edith llegó al altar junto a su hija Jacqueline Briones el lunes por la mañana. Ellas pegaron cartulina blanca en las paredes donde los asistentes pueden dejar sus mensajes para la familia Lorenzo.

“Esto no es solo por la familia de la víctima. Hoy todo el sur de Los Ángeles está de luto porque todos somos padres. Es una tragedia muy fuerte”, dijo Castrillo añadiendo que su yerno es amigo del padre de las niñas. “Yo no me imagino que esté trabajando y me hable la policía y me diga que mi hija está muerta o en el hospital”.

Castrillo dijo que la familia está realizando vigilias en nombre de Marlene.

“Los padres están en el hospital con la pequeña y los que se están encargando del novenario son sus tíos”, dijo Castrillo, añadiendo que Marlene tiene seis hermanitos más y todos se encuentran devastados.

Otro asistente que llegó al altar dijo que él trabaja cerca de donde ocurrió el incidente, y expresó sentirse todavía impactado por lo sucedido.

“Yo tengo una hija de 15 años y no me imagino lo que está pasando la familia”, dijo el trabajador quien no reveló su nombre pero aseguró que hay video de seguridad de una compañía cercana que grabó el incidente y la policía lo tiene.

José Rivera, director de la escuela William J. Clinton Middle School, localizada en el 3500 S. Hill Street, dijo en un comunicado que la policía está llevando a cabo una investigación de la situación.

“Si su hijo ha sido afectado por este incidente de alguna manera, tenemos consejeros de crisis y salud mental disponibles ahora y durante toda la semana. Por favor, llámeme al (323) 235-7200 para obtener más información, o si tiene alguna pregunta”, dijo Rivera. “Nuestros pensamientos están con nuestros estudiantes y sus familias durante este tiempo de preocupación y dificultad”.

Familiares y amigos están llevando a cabo las vigilias del novenario cada noche después de las 9 p.m., en la intersección de la calle 37th y Broadway Avenue, en el sur de Los Ángeles.

Para los interesados en donar para gastos funerarios y gastos médicos pueden visitar la página gofundme.com/marlene