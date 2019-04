Esto dijo Enrique Guzmán sobre la próxima cirugía de su hija Alejandra Guzmán

La cantante volverá al quirófano debido a los estragos que le dejó una mala operación en los glúteos realizada hace 9 años

Enrique Guzmán asegura que el regreso de su hija al quirófano no es tema de preocupación, sino de ocupación.

“No es una desgracia, el problema de Alejandra es que tiene todavía esos plásticos y está muy cercano de su cadera, donde tiene un injerto y eso si se hace una inflamación o una infección puede dañarla, hay que cuidar mucho eso“, expresó en entrevista.

Alejandra Guzmán continúa luchando contra los estragos que le dejó una mala operación estética realizada hace 9 años, por lo que el 24 de abril volverá a operarse.

“Estoy muy pendiente de ella, es su operación número 29, pero no es delicada, hay que separarle el músculo de ese injerto porque si no si puede haber peligros después, pero está muy protegida y muy segura de lo que está haciendo. No es urgente, programó muy bien su operación”, explicó el músico.

Guzmán recientemente ha sido mostrado como un hombre violento en la serie de la diva Silvia Pinal, producida por Carla Estrada, algo que al intérprete de “Tu Cabeza en Mi Hombro” no comparte, pese a que entre ellos no hay una buena amistad con todo y que se llevan bien por los hijos que tuvieron en común.

“Supongo que sí está enterada, ella y yo no somos tan amigos”, resumió.