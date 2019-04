Angelinos ya sintieron el incremento en los bolsillos

El precio de la gasolina se incrementó más de 60 centavos por galón en poco más de un mes

Para Karina Venegas el viaje diario de su casa al trabajo y de regreso, ya comenzó a sentirse en el peso de su bolsillo tras el aumento de la gasolina.

“Me comencé a dar cuenta de lo caro del gas hace unas tres semanas. Ahorita le estoy echando más de 25 dólares casi cada dos días”, dijo Venegas, quien reside en Wilmington, una comunidad al sur de Los Ángeles y trabaja en la ciudad de Santa Monica.

Una experiencia similar enfrenta Sergio Vargas, quien es entrenador físico en un gimnasio y conductor de un vehículo Uber a medio tiempo.

“Yo si gasto mucho gas…todos los días pongo unos 30 dólares”, reveló Vargas, al detallar que diariamente tiene que viajar a diferentes gimnasios donde trabaja, pero además, realiza sus viajes de Uber y eso origina que diariamente se tenga que parar en una estación de gasolina.

“Cuando el tanque de mi carro llega a los 30 dólares, es cuando me doy cuenta que ya esta caro”, añadió Vargas, quien aseguró que el tanque de su vehículo usualmente se llena con unos 25 dólares.

Las preocupaciones de estos conductores coinciden con las de miles de residentes del condado de Los Ángeles, debido a que han visto cómo ha ido incrementando el precio del galón de gasolina en las últimas semanas.

Según las cifras de la Asociación de Automóviles Americanos (AAA) y el Servicio de Información de Precios del Petróleo en el condado angelino, el aumento consecutivo de gas que lleva poco más de un mes ha sido de 3.1 centavos diariamente, llegando a $3.977, su monto más alto desde el 4 de agosto de 2015,

El precio promedio ha aumentado 61.8 centavos en los últimos 32 días, incluyendo 3.5 centavos el miércoles, coincidieron los representantes de las empresas.

Estos son 21.9 centavos más que hace una semana, 61.7 centavos más que hace un mes y 39.5 centavos más que hace un año.

En el condado de Orange, el precio promedio también subió a su monto más alto desde el 4 de agosto de 2015, aumentando 3 centavos diariamente, lo que ha llevado el precio de un galón de gasolina a $3.947. En este condado los precios han subido por 24 días consecutivos, aumentando 62.5 centavos, incluyendo 4.2 centavos el miércoles pasado.

El precio promedio del Condado de Orange es de 23.5 centavos más que hace una semana, 63 centavos más que hace un mes y 39.6 centavos más que hace un año.

Buscando opciones

La conductora Brenda González dijo que ella durante la semana no maneja largas distancias y se mantienen en las áreas aledañas a Wilmington como Carson y San Pedro.

Para ella la mejor estrategia para ahorrar gasolina es llenando el tanque una vez por semana.

“Mi carro se llena con unos 40 dólares y me alcanza para toda la semana, pero si le echo de poquito en poquito, me he dado cuenta que me toca poner más gas”, explicó González.

Se estima que los recientes incrementos bruscos son el resultado de una serie de problemas en las refinerías que han reducido la oferta, según Jeffrey Spring, gerente de comunicaciones corporativas del Club de Automóviles del Sur de California.

Recomendaciones

Una vez en el auto, se le recomienda acelerar gradualmente, evitar los arranques desenfrenados y anticipar las paradas. Cuando se acerque a una luz roja, deje su pie fuera del acelerador lo antes posible.

La AAA también sugiere que durante el verano, conduzca durante las horas más frescas del día ya que un aire más frío y denso puede aumentar la potencia y distancia. También se recomienda evitar los largos calentamientos en la mañana porque, según los expertos, solo se desperdicia combustible.

Por otro lado, y algo que no muchos latinos hacen, es utilizar el aire acondicionado del vehículo ya que se piensa que se está ahorrando gasolina, cuando en realidad es lo contrario. Información de la AAA indica que con las ventanas abajo se crea más resistencia en el motor, a diferencia de llevar las ventanas arriba.

Los expertos también recomiendan mantener la presión adecuada de los neumáticos pues la baja presión reduce la economía de combustible y puede dañar los neumáticos. Además, es importante asegurarse de tener limpio el filtro de aire porque los filtros obstruidos aumentan el gasto de combustible y aumentan las emisiones de escape.

Aunque para algunos conductores pudiera parecer el consejo más obvio, conducir el límite de velocidad, es importante en el ahorro de gasolina según expertos.