Programa gratuito ofrece clases de español para niños de Los Ángeles

Los próximos talleres están programados para comenzar el 20 de abril y otro en el mes de junio

Para Jovita Argüello, de origen mexicano, era vital que sus hijos aprendieran español. Cuando su hija mayor Zoe Valadez cumplió 9 años decidió llevarla a un curso en español en el centro de Los Ángeles.

Argüello cuenta que inicialmente su hija Zoe no estaba muy interesada en aprender otra lengua aparte del inglés pero con el tiempo fue tomándole amor al español gracias a una forma diferente de aprender.

“Ahora ya lee u escribe en español porque antes no lo hacía”, dijo Argüello quien reside en Huntington Park.

Lo mejor fue que a su otro hijo también le llamó la atención y ahora ambos, Zoe de 12 años y Zac de 9 años toman los cursos de español “Leer es crecer” ofrecidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Los Ángeles.

El taller de lectura y escritura en español enseña el idioma a niños de 6 a 12 años de una forma divertida y entretenida, explica Alejandra Vega, portavoz de UNAM-Los Ángeles.

“Hay muchos niños que nacieron aquí, entienden el idioma pero en la escuela no tienen la oportunidad de aprenderlo a fondo a menos que sea una escuela bilingüe”, dijo Vega. “En realidad no hay mucha oportunidad de leer textos originales en español y con eso me refiero a textos de autores latinoamericanos”.

Por esta razón desde hace tres años se ofrece un taller de seis sesiones para que los niños mediante cuentos y juegos escriben, hablan y tienen como proyecto final el redactar un cuento, dijo Vega.

El programa es completamente gratuito y es financiado por el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME).

“Es motivarlos a que exploren y que conozcan la las raíces de sus países”, dijo Vega. “La mayoría tienen el idioma español como lengua de herencia”.

Vega dijo que al final del curso en la ceremonia los estudiantes reciben una antología de todos los cuentos, ya editados por los instructores.

“Se le da una copia de libro a cada niño y los padres pueden asistir para que el niño lea cada cuento y se disfruta mucho”, dijo Vega.

Argüello dijo que ahora ella y sus hijos también están aprendiendo los beneficios de hablar diferentes idiomas.

“Puedes prevenir enfermedades como el Alzheimer si hablas más idiomas y lees, en el trabajo te ayuda más si eres bilingüe y te motiva a querer aprender más idiomas”, dijo Argüello, aseverando que ahora su hija quiere aprender francés y su hijo aprender chino mandarín.

Argüello dijo que ella motiva a todos los padres que hablan el idioma español a que se lo inculquen a sus hijos.

Los próximos talleres están pautados para comenzar uno el 20 de abril y otro en junio—con fecha pendiente—en la LA Library localizada en el 4732 W. Washington Blvd.

Para más información de inscripción puede enviar un correo electrónico a info@unamla.org o llamar al (213) 627-3930.