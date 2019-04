Jefe de la Patrulla Fronteriza de Obama apoya controvertido plan migratorio de Trump

El gobierno sigue estudiando mandar a indocumentados capturados a ciudades santuario

En medio de las recias críticas al plan del gobierno de Donald Trump de enviar a indocumentados capturados a ciudades santuario llega una inesperada voz de apoyo.

Se trata de Mark Morgan , ex jefe de la Patrulla Fronteriza bajo el presidente Obama, que dijo este lunes que apoya la idea migratoria de Trump.

“El Congreso no ha hecho su trabajo. No se equivoquen, podrían haber evitado esto (crisis fronteriza) y no lo hicieron. Luego, cada vez que esta administración actual intenta ofrecer una opción, la derriban. Bueno, no he escuchado ninguna opción de ellos “, dijo Morgan en entrevista con Fox News.

“He estado allí. La patrulla fronteriza, ICE, sus instalaciones están abrumadas, las organizaciones religiosas y otras organizaciones no gubernamentales están abrumadas. No tienen otra opción. Tendrán que empezar a expulsar a estos individuos. ¿No deberíamos compartir la carga en todo el país?, añadió Morgan en referencia al plan de Trump.

Morgan, quien se desempeñó en los últimos seis meses del gobierno de Barack Obama como jefe de “La Migra” dijo: “Estoy aquí y he roto mi silencio por una razón: porque es un hecho. Lo que el presidente está diciendo y lo que están tratando de hacer en lo que respecta a la política, se basa en la realidad y el hecho, y lo sé porque él está escuchando a los expertos”, concluyó Morgan refiriéndose al controvertido plan de la Casa Blanca.

Por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó que el plan del presidente Trump para enviar inmigrantes indocumentados a las ciudades santuario está pasando por una “revisión completa y exhaustiva”.