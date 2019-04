¿Cantará bien las rancheras?: Marjorie de Sousa da inesperado giro a su carrera

View this post on Instagram

#felizsabado Que pasa cuando se junta el talento, la musica y la sensibilidad de dos grandes? Muy pronto les presentaremos las sorpresas que estamos preparando! @marjodsousa #unpoquitotuya #proximamente de la mano del maestro @jossfavela #comingsoon #musica #marjoriecantante #estrenos #anuncioproximamente #MarjorieDeSousa #jossfavela @alepalomera1 #mediaconceptspr