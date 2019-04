La triste y trágica mirada femenina en los genocidios

La mirada de María, Alexandrina, Klara y Ashaoq reflejan la tristeza, la tragedia y el horror de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por los nazis de Adolfo Hitler como por los soldados los terroristas de ISIS.

Sus rostros representan a quienes han sido las primeras víctimas en los genocidios: las mujeres.

Y sus historias dejan de manifiesto el horror desatado en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial, en Guatemala en la década de los 80 y más recientemente por los extremistas islámicos en Siria e Irak.

“Mi mamá iba caminando por la calle cuando un policía bajó de su auto y le reclamó por no estar en la acera. Estaba borracho. Le gritó, la insultó, la golpeó, puso una estaca en su boca y le atravesó la boca. No sé si la mataron o no porque me fui corriendo y me escondí en un granero”, relata Klara sobre lo que vivió en Bielorrusia como sobreviviente judía.

“Estábamos escoltadas por solo dos gendarmes de Rumania, uno de ellos hablaba alemán. Pensamos que íbamos a morir y decidimos escapar. Algunas mujeres que cargaban a sus bebés en brazos los dejaron en la calle para poder correr, pero fueron aplastados por los caballos que las persiguieron”, recuerda Alexandrina.

“No teníamos casi nada para comer mientras nos escondíamos en las montañas. Yo perdí a mis dos hijos, un niño de tres meses y otro bebé, porque no producía leche para amamantarlos”, refiere María, una sobreviviente indígena de Batzul, en Guatemala.

“Un día yo y otras chicas estábamos siendo perseguidas por soldados de ISIS. Uno de ellos me atrapó y me llevó a un carro donde me inyectó una droga y quedé dormida. A la mañana siguiente, cuando desperté, me di cuenta que me había quitado toda la ropa y me había violado”, cuenta Ashaoq, una joven yazidí de 17 años refugiada en Kurdistán.