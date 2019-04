Jackeline Cacho tendrá que presentarse a corte el 1ro de mayo

La presentadora es acusada de no pagar una deuda de $120,000; Ella dice que el trabajo se hizo, pero no funcionó

A cinco años de que una corte fallara a su favor, Rodolfo Jáuregui, residente de Downey, se sigue preguntando “¿cuándo recuperaré mi dinero?”

Y es que según datos de una corte del Condado de Los Ángeles, la demanda entablada en el 2013 por Jáuregui en contra de la presentadora de televisión Jackeline Cacho, fue ganada un año después luego de que la acusada no se presentara a corte.

Un juez dictaminó entonces que Cacho debería devolverle a la familia Jáuregui $120,000 que le fueron entregados en un periodo de dos años, de 2007 a 2009, con el objetivo de realizar un programa de televisión al estilo ‘talk show’.

Ese mismo año, Cacho se declaró en bancarrota, sin embargo, un juez dictaminó que la deuda con Jáuregui no se podía eliminar.

“Confiamos en Jackeline Cacho porque se hace pasar como una mujer que triunfó a base de su esfuerzo, pero en realidad nos robó para seguir con su circo de éxito”, comentó Jáuregui a La Opinión.

Rosa Elena Sahagún, representante legal de Jáuregui, afirmó que Cacho le prometió a su cliente el 30 por ciento de las ganancias -del show- y que utilizaría el dinero en gastos de producción, incluyendo vestuario, y maquillaje’.

“El señor Jáuregui depositó toda su confianza en Cacho, y le entregó todo el dinero que había ahorrado para la educación de sus hijos. No hay controversia, Cacho aceptó que debe la deuda y debe pagar”, comentó Sahagún.

Cacho, fundadora del show Jackeline Cacho Triunfo Latino, dijo a La Opinión que Jáuregui “realizó una pequeña inversión” a un programa que se trató de vender fallidamente. Ella asegura que se llevó a cabo un programa piloto, se realizó un mercadeo y se sostuvieron reuniones “con directivos de las cadenas más importantes” de la zona, pero el programa nunca despegó.

“Él era un hombre que yo respetaba y lo consideraba un amigo, pero no solo mintió, me hizo firmar un documento obligada por $120,000, que juró nunca usarlo en mi contra”, dijo Cacho. “Tiempo más tarde me demandaron -Jáuregui y su esposa Martha- y no solo me han hostigado, especialmente la señora Jáuregui, quien ha realizado llamadas a todos los canales y negocios que circulan alrededor nuestro para dañar mi trabajo e imagen”.

Cacho asegura haber intentado llegar a un acuerdo de saldar la deuda pagando $45,000, pero con la condición de que Jáuregui le entregara las cartas de retracción para limpiar su imagen y reputación, pero nunca se concretó.

La presentadora dijo que en los próximos días sus abogados determinarán como proceder en el supuesto caso de “hostigamiento” y “mensajes de odio” por parte de la pareja Jáuregui, diseminados en las redes sociales. Cacho agregó que ella es la única afectada porque invirtió tiempo y trabajo de grabación, promoción y se hicieron viajes tratando de vender el proyecto.

Por su parte Martha Jáuregui, esposa de Rodolfo, en su cuenta de Facebook expresó que “es una vergüenza que mujeres como ella -Cacho- nos representen a las mujeres latinas. Ella es un fraude, esta mujer es ‘fake’, cometió fraude y está registrado en la corte”.

En febrero de 2014, La Opinión reportó que Jáuregui le había entregado el dinero a Cacho, pero que nunca existió un contrato que especificaba la cantidad invertida, el propósito, las ganancias y ni qué ocurriría si el proyecto no funcionaba.

El próximo 1ro de mayo habrá una audiencia donde la pareja Jáuregui intentará recuperar su dinero y de no presentarse Cacho, la abogada Sahagún dijo que la corte pudiera emitir una orden de arresto en su contra.