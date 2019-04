Continúa la búsqueda de Alora Benítez. Se teme por su seguridad

#WantedWednesday #LASD Needs Help Locating Endangered #Missing Child Alora Benitez, last seen w/ murder suspects Maricela Mercado & Roman Cerratos, #Carson. Call w/ ANONYMOUS TIPS 800-222-8477 or Detectives at 323-890-5500.https://t.co/JMIejFE6FD pic.twitter.com/qUtuKbBJ3h

— LA County Sheriff's (@LASDHQ) April 24, 2019