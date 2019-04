Regresa el agua azul cristalina a Galveston

En la cuenta de Twitter de la Isla de Galveston se publicaron fotos y video del agua azul como la que apareció el año pasado

GALVESTON-. El agua azul cristalina se convirtió en la gran sensación de la playa de Galveston el año pasado en dos ocasiones y una vez más la madre naturaleza se ha encargado de regalarle a los visitantes de la isla otra oportunidad de experimentar es raro suceso.

Este fin de semana en las playas de Galveston los turistas volverán a poder disfrutar del agua cristalina.

April 26, 2019. EASILY the most beautiful Friday of the year! 😍#TGIF #LoveGalvestonpic.twitter.com/4UwNSrIoGb

Por lo regular el agua de Galveston es de un color café y da una apariencia de estar lodosa.

El año pasado miles de personas se dirigieron a la isla para aprovechar el agua y con un fin de semana con hermosos clima es muy probable que las playas se saturen.