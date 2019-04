Jorge Salinas defiende a su esposa Elizabeth Álvarez de reportera de ‘Suelta la sopa’

La reportera minimizó a la actriz refiriéndose a ella como un "accesorio"

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo siendo ambos actores de telenovelas.

El dúo asistió a la entrega de los Premios Billboard en Las Vegas la semana pasada en donde desfilaron por la alfombra roja luciendo como todas unas estrellas.

Cabe recordar que Salinas próximamente estará en Telemundo con la teleserie “Un poquito tuyo” al lado de Marjorie de Sousa.

Al llegar con la reportera de “Suelta la sopa”, programa de entretenimiento de la cadena hispana, pasó un momento incómodo.

“Dicen que el mejor accesorio que puede tener un hombre es una dama hermosa, mire nomás“, comentó la reportera.

Aunque no se trató de una ofensa deliberada, Salinas reaccionó corrigiendo a la reportera.

“La mujer no es un accesorio, es el alma gemela del hombre, sin ustedes no podríamos vivir. No existiría la humanidad“, respondió.

El intercambio no pasó a mayores y solo se trató de un malentendido. Fue refrescante ver como Jorge Salinas le dio su lugar a Elizabeth Álvarez ya que no es un accesorio como tal, es una persona que merece ser tratada como tal.