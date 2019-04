¿Cómo debemos lavar las manzanas para evitar el consumo de pesticidas?

El agua no es suficiente para eliminar las toxinas perjudiciales para la salud

Siempre que compramos frutas es indispensable lavarlas para eliminar los químicos que puedan tener, así no corremos el riesgo de contraer alguna enfermedad.

Pero debemos ser aún más cuidadosos con aquellas frutas que se pueden comer incluso hasta con la piel que las cubre, como es el caso de las manzana. Y no debemos pelarla, ya que la concha contiene muchos nutrientes como fibras, vitaminas y minerales.

De acuerdo a una investigación publicada en el Journal of Agriculture and Food Chemistry, algunos laboratorios realizaron pruebas para eliminar dos pesticidas, fungicida tiabendazol y el insecticida fosmet, que sirven para proteger las frutas de insectos que pueden perjudicarlas mientras se cultivan, comprobando que lavarlas solo con agua no es suficiente para su eliminación.

En este artículo conocerás algunas de sus pruebas, para que sepas cómo lavarlas sin tener que recurrir a quitarles la piel.

Lavarlas con un jabón especial para las frutas tampoco te ayudará, pues quedó comprobado que tampoco elimina los químicos del insecticidas.

Pero hicieron pruebas usando una solución de agua con bicarbonato de sodio y sumergiendo allí la manzana durante 10 a 15 minutos, demostrando que eliminaba en un 80% el tiabendazol y en un 96% el fosmet.

Aunque no se eliminan por completo los pesticidas, podrás prevenir enfermedades digestivas como diarrea, infecciones estomacales e inflamación por bacterias.

El bicarbonato de sodio es compuesto blanco sólido que proviene del natrón, mineral presente en la naturaleza, el cual puedes usar también para lavar el resto de las frutas o vegetales, ya que no es dañino para el ser humano.