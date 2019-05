5 beneficios de las tarjetas de crédito que quizás no conozcas

Por lo general, los días festivos vienen con una gran cantidad de gastos que reducen el presupuesto, por lo que muchas personas recurren a las tarjetas de crédito para ayudar a manejar la carga.

Mientras estés pendiente de cuánta deuda acumulas, las tarjetas de crédito ofrecen algunos beneficios obvios. Las tarjetas de interés del 0 %, por ejemplo, pueden ser una forma efectiva de distribuir los pagos relacionados con los días festivos sin costo adicional. Las tarjetas de recompensas también pueden ayudar a reducir el gasto general.

Pero, ¿sabías que muchas tarjetas ayudan a garantizar que siempre pagues el precio más bajo, o que reemplaces los bienes dañados o robados? Algunas incluso reembolsan los costos de viaje si te enfermas y tienes que cancelar un vuelo.

Un informe reciente de Market Strategies International encontró que el 80% de los usuarios de tarjetas de crédito no tienen claro los beneficios que ofrece su tarjeta principal.

“Creo que (los consumidores) ignoran por completo algunos de estos beneficios complementarios que realmente son muy, muy valiosos. No saben acerca de ellos porque no son muy promovidos”, dice Bill Hardekopf, CEO de of LowCards.com.

Aquí hay un vistazo a algunas de las ventajas más populares. No todas las tarjetas ofrecen todos estos beneficios, así que consulta con tu emisor para ver cuáles tienes y los términos y condiciones de cada una.

Paga menos con protección de precios

Todos hemos estado allí: haces una lista de regalos, comparas en línea para encontrar las opciones menos costosas y luego presionas el botón de comprar, solo para encontrar el mismo producto en una tienda diferente a un precio más bajo. En casos como este, la protección de precios te respalda.

Por ejemplo, las tarjetas de crédito de la marca Citibank ofrecen Citi Price Rewind, que rastrea las compras en busca de un precio más bajo. Citi te pagará automáticamente la diferencia si encuentra un precio más bajo en un artículo que compraste con tu tarjeta de crédito elegible de Citi dentro de los 60 días posteriores a la compra.

También puedes realizar un seguimiento manual de los precios y enviar tu propia reclamación. El beneficio de Citi se limita a $200 por reclamo y $1,000 por año. (Este beneficio se redujo recientemente de $500 por reclamo y $2,500 por año).

“Aunque no puedes beneficiarte de él tanto como lo hacías antes, en términos de valor en dólares, sigue siendo una gran opción”, dice Matt Schulz, analista de la industria principal en CompareCards.com.

Asegura las compras de daños o robo

El nuevo y brillante iPad que compraste para tu hijo duró aproximadamente un día, hasta que la pantalla se rompió en una entusiasta pelea de espadas. La protección de la compra fue diseñada con escenarios como este en mente.

Los beneficios de protección de compra, también llamados seguridad de compra por parte de algunos emisores, reemplazan los artículos comprados en una tarjeta que se pierden, se dañan o son robados. Los tipos de bienes protegidos y la ventana de tiempo después de la compra varían según la tarjeta.

Es más probable que las tarjetas de crédito con recompensas premium con altas tarifas anuales tengan beneficios mejorados de protección de compras en comparación con las tarjetas de reembolso en efectivo que no cobran una tarifa anual.

Los beneficios máximos por artículo van de $500 a $10,000, con un límite de hasta $50,000 en reclamaciones por año, por tarjeta. La mayoría de las tarjetas extienden la protección por 90 a 120 días después de la compra.

“Al igual que con cualquiera de estos beneficios, habrá exclusiones, beneficios máximos y detalles en la letra pequeña que necesitas comprender”, dice Schulz.

Extiende tus garantías

Muchas tarjetas te brindan la excusa perfecta para rechazar la cobertura de garantía extendida que los empleados de ventas solicitaron en el registro. Cuando compras un artículo, algunas tarjetas de crédito agregan automáticamente uno o dos años a la garantía del fabricante. Las tarjetas que ofrecen los beneficios de este límite de cobertura, generalmente en $10,000 por reclamo y $50,000 por cuenta.

Si tu compra elegible necesita reparación y te encuentras fuera del período de garantía del fabricante, deberás presentar un reclamo y presentar la documentación. Si se aprueba, normalmente recibirás un cheque o crédito de estado de cuenta que te reembolsará los costos de reparación, los costos de reemplazo o el costo de compra original.

Al igual que con la mayoría de los otros beneficios, “vas a tener que sortear algunos obstáculos y llenar algunas solicitudes”, dice Hardekopf.

Devuelve compras no deseadas

¿Has comprado regalos para tus seres queridos que no eran lo que querían? Los beneficios de la protección contra devoluciones pueden evitarte que des regalos no deseados a tus amigos y familiares. Este beneficio te reembolsa por un artículo que ya no deseas, incluso si el comerciante no acepta una devolución.

Por ejemplo, American Express ofrece protección de devolución de hasta $300 por artículo (y $1,000 por tarjeta cada año) en artículos elegibles dentro de los 90 días a partir de la fecha de compra. Mastercard ofrece protección de devolución de hasta $250 por reclamo con un máximo de 4 reclamos por titular de tarjeta durante un período de 12 meses. La protección es válida en artículos elegibles dentro de los 60 días a partir de la fecha de compra.

Cancela un viaje con confianza

Si tienes que posponer o acortar tu viaje de vacaciones debido a una enfermedad o al mal clima, varios emisores ofrecen reembolsos a los viajeros elegibles.

Encontrarás este beneficio ofrecido con mayor frecuencia con tarjetas de crédito emitidas por Chase y Citi. Los beneficios tienen un límite de entre $1,500 y $10,000 por viaje y de $5,000 a $40,000 por año calendario, según la tarjeta.

“El seguro de cancelación de viaje no siempre es el beneficio más fácil de usar, y puede haber muchas exclusiones”, dice Schulz. Los reembolsos generalmente cubren los gastos de viaje prepagados y no reembolsables, incluidas las tarifas de pasajeros, tours y hoteles.

