Antes de ‘Un nuevo día’ en Telemundo, Rashel Díaz había sido ‘rechazada’ de ‘Despierta América’ en Univision

La presentadora habla sobre el incidente por primera vez

Rashel Díaz ahora es una gran y reconocida conductora por su labor cada mañana en el programa “Un nuevo día” de Telemundo, siendo una de las consentidas del público latino. Todos recordamos a la guapa presentadora por sus inicios en “Sábado Gigantes” de Univision y recientemente confesó un detalle que la desilusionó mucho, el rechazo de poder ser parte del elenco principal de “Despierta América“.

“Yo estaba en la mañana, en el noticiero de la madrugada, eso hacía que constantemente cada vez que faltaba alguien en Despierta América yo iba y cubría, por Anita, por Giselle en esos tiempos, entonces yo me enamoré y juraba que en algún momento… habíamos tenido conversaciones que si alguno se iba a mí me daban la oportunidad”, dijo en el video del canal de YouTube de Lourdes Stephen.

La presentadora de televisión vio una gran oportunidad cuando Giselle Blondet salió de la emisión matutina y pensó que esta era su gran oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, cosa que no sucedió.

“Recuerdo que se fue Giselle Blondet porque Giselle iba a empezar un programa con Mario [Kreutzberger, Don Francisco], que Mario le iba a producir que después ese programa no salió pero en ese entonces para eso se iba, y yo hablaba y quiero estar en ‘Despierta América’. Y un buen día me llamaron y me dijeron ‘no eres tú la elegida”, explicó Rashel.

A pesar de no se dio estar en el programa de Univision, Rashel no se dio por vencida y lo tomó con sabiduría.

“En esos comienzos de mi carrera a mí eso me mató, yo me sentí como ‘guau’; sin embargo, dije ‘tengo que prepararme mejor. Me voy a seguir preparando’. Ahí es donde empecé a hacer más noticias todavía, empecé a prepararme mucho más y no me dejé caer. Duró quizá dos días, yo dije ‘no era para mí si no es para mí vendrá otro mejor’”, concluyó.