Cómo encontrar alivio real para la piel reseca

Tendemos a pensar en la picazón de la piel como una molestia que se hace más común con la edad, no como un problema de salud grave. Y es común: un estudio de más de 300 adultos mayores en México encontró que 1 de cada 4 se quejaba de picazón crónica.

Pero la comezón puede provocar la pérdida de sueño o la depresión, especialmente cuando rascarse para calmar la picazón parece empeorar la situación. Y la picazón en la piel no solo es una molestia, sino que a veces puede indicar un problema médico subyacente.

La buena noticia es que los remedios caseros a menudo pueden ayudar a aliviar esta condición, y los médicos pueden ayudar a tratar los casos más graves.

“Realmente trato de sacar a mis pacientes mayores de la mentalidad de que la piel reseca y con picazón es algo normal con lo que tienen que vivir”, dice Ilana DeLuca, MD, PhD., profesora clínica asistente de dermatología en la Universidad George Washington. “No tienes que solo sonreír y soportarlo”.

Por qué la edad es un factor

Para la mayoría de las personas, el diagnóstico es sencillo: xerosis, el término médico para la piel seca. La xerosis a menudo empeora en el invierno por el aire seco de los sistemas de calefacción del hogar, pero es común en las personas mayores durante todo el año.

Más adelante en la vida, nuestro cuerpo pierde la capacidad de regenerar las grasas y proteínas que contribuyen a una capa externa saludable de la piel, dice Adam Friedman, MD, profesor y presidente interino de dermatología en la Universidad de George Washington. Como resultado, la piel pierde su fortaleza natural y puede volverse más seca, rígida y agrietada.

Eczema y psoriasis

Otra causa común de la comezón es el eczema, un término general para varias condiciones que causan erupciones inflamadas. Los adultos mayores con eczema pueden notar un agrietamiento severo de la piel en la parte inferior de las piernas.

La psoriasis, que se asocia con problemas autoinmunes, también puede provocar picazón severa. Los brotes con frecuencia, pero no siempre, se producen en los codos, las rodillas, la parte baja de la espalda y el cuero cabelludo. La psoriasis aparece en parches rojos cubiertos por una costra gruesa de piel seca y agrietada, que generalmente se desprende en grandes pedazos blancos.

Tu médico debe poder diagnosticar el eczema o la psoriasis con un examen físico.

Consejos para aliviar la picazón

Pequeños cambios en tu rutina pueden ayudarte a controlar la comezón y aliviar la xerosis por tu cuenta. DeLuca dice que estos pasos deberían funcionar para 9 de cada 10 personas con picazón en la piel.

Lavarse con un jabón suave. Los jabones comunes pueden dejar tu piel seca y con picazón. Prueba un limpiador suave que esté libre de tintes y perfumes.

Limita las duchas. Lavarse la piel con demasiada frecuencia puede resecarla, así que evita ducharte más de una vez al día. También es posible que desees probar las duchas tibias; El agua más caliente puede lavar las sustancias de la piel que ayudan a retener la humedad.

Usa un humidificador. Este consejo es especialmente útil en invierno, cuando el aire interior calentado puede hacer que la piel seca se ponga aún más reseca.

Usa hielo para calmar la comezón. Si necesitas alivio inmediato, y estás tentado de rascarte, Friedman dice que poner hielo en el área con picazón es una buena solución rápida.

Pon cloro al agua en tu bañera. Se ha encontrado que agregar solo un cuarto de taza de cloro a 40 galones de agua tibia en la bañera es un medio eficaz para combatir el eczema. Pero ten cuidado de no usar demasiado cloro.

Usa la crema hidratante con eficacia. Los humectantes funcionan principalmente sellando la humedad que tu piel ya tiene. Así que Friedman sugiere aplicar la crema humectante justo después de salir de la ducha o el baño. Usar guantes o calcetines durante media hora después de la aplicación también puede ayudar, dice Friedman.

Habla con tu médico. Si has probado todas estas sugerencias y aún sientes picazón, podría ser el momento de ver a un dermatólogo, dice DeLuca. La psoriasis y el eczema, por ejemplo, a menudo se pueden tratar con esteroides tópicos o con terapia de luz UVB de banda estrecha. Estos ayudan a algunos pacientes, pero el uso continuo de esteroides puede adelgazar la piel y la terapia de luz puede llevar mucho tiempo.

Un médico puede investigar otras posibles causas de comezón implacable en la piel, como problemas en los riñones, el hígado o la tiroides. En casos muy raros, la picazón incluso podría ser un signo de ciertos cánceres, como el linfoma. Las alergias y los medicamentos (especialmente los opiáceos) también pueden causar picazón.

Nota del editor: este artículo también aparece en la edición de mayo de 2019 de Consumer Reports On Health.

