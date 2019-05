¿Debes solicitar un anticipo del reembolso de impuestos?

Si esperas que el IRS te devuelva dinero esta temporada de impuestos y estás buscando una forma rápida de obtener efectivo, un anticipo del reembolso de impuestos podría ser lo que necesitas. Pero ten en cuenta cómo funcionan estos préstamos para evitar costos inesperados.

Hay 4 grandes empresas preparadoras de impuestos importantes, H&R Block, Jackson-Hewitt y Liberty Tax, aparte del autoservicio TurboTax, que ofrecen anticipos de reembolso de impuestos, que en esencia son préstamos basados en tu reembolso federal previsto. TaxSlayer, otro autoservicio en línea, lanzará su versión a finales de este mes, dice un vocero.

Puedes encontrar anticipos de reembolso de impuestos de hasta $3,500 libres de comisiones e intereses. También puedes obtener anticipos más grandes, de hasta $7,000, pero pagarás un alto interés de más del 35% por esos préstamos más grandes.

Para obtener un anticipo, debes proporcionar suficiente información sobre los ingresos del año pasado para preparar tu declaración. En Jackson Hewitt, incluso puedes obtener un anticipo de reembolso de impuestos de hasta $400 antes de que llegue tu W-2 si muestras un comprobante de pago u otra prueba válida de ingresos, indica un vocero.

Las empresas dicen que los contribuyentes que piden un anticipo de reembolso de impuestos, generalmente, obtienen una parte de su reembolso adeudado dentro de las 24 a 48 horas de haberlo solicitado. Los consumidores pueden inscribirse ahora, sin esperar, hasta el 28 de enero, cuando comienza la temporada de declaración de impuestos. (Los contribuyentes anticipados que no acepten un anticipo de reembolso y envíen su declaración de manera electrónica el 28 de enero pueden esperar recibir sus reembolsos completos del IRS de mediados a finales de febrero. Los reembolsos de impuestos se emitirán como de costumbre, a pesar del cierre parcial del gobierno, dice el IRS).

Cómo funcionan los anticipos de reembolso de impuestos

Si te interesa obtener un anticipo de reembolso de impuestos, es posible que debas apurarte. La mayoría de las compañías que ofrecen este producto tienen como plazo de solicitud mediados o finales de febrero. TurboTax dice que su fecha límite de oferta del 15 de febrero está sujeta a cambios, pero no ofreció detalles.

No obstante, antes de aprovecharlos, asegúrate de comprender cómo funcionan y en qué cosas te debes fijar.

Por ejemplo, el monto del anticipo que puedes obtener dependerá del asesor fiscal que utilices y el reembolso que esperes recibir, entre otros factores. H&R Block ofrece anticipos de hasta $3,000 por declaración de impuestos federales. Jackson Hewitt ofrece hasta $7,000 y Liberty Tax ofrece hasta $6,250. TurboTax ofrece anticipos de hasta $1,000 por declaración de impuestos federales y TaxSlayer dice que ofrecerá lo mismo.

El requisito principal en todos los casos es que prepares tus impuestos con la compañía que ofrece el anticipo del reembolso. Para solicitar un anticipo de las principales 3 compañías con lugares físicos, deberás dirigirte a la oficina del asesor fiscal. Con TaxSlayer y TurboTax, que no tienen presencia tradicional, tú te encargas del proceso de solicitud en línea.

Las propias compañías de preparación de impuestos no te prestan el dinero. Un banco que trabaja con la compañía de impuestos te presta el dinero, que generalmente se carga en una nueva tarjeta prepagada. Cuando recibes tu reembolso de impuestos, el monto anticipado se deduce automáticamente de tu reembolso y se envía a ese banco, lo que paga efectivamente tu préstamo. El resto de tu reembolso generalmente se carga en la tarjeta prepagada.

Algunos de los anticipos de reembolso de impuestos, en particular el anticipo de reembolso Go Big Refund Advance de Jackson Hewitt y los anticipos Easy Advance de altas sumas de Liberty Tax, cobran intereses, de hasta casi el 36%. Y, aunque el plazo durante el cual pagarás ese interés probablemente sea corto, hasta que llegue el reembolso, deberás más dinero a la compañía de lo que pediste prestado. Jackson Hewitt dice que no cobrará intereses de más de 45 días y señala que la mayoría de los clientes obtienen su reembolso y pueden pagar sus préstamos en un plazo de 24 días. Pero incluso un anticipo Go Big Refund Advance de 24 días costaría $47.21 en un préstamo de $2,000, reconoce la compañía.

Las compañías de preparación de impuestos nos informaron que no tendrás problemas si tu reembolso resulta ser inferior al anticipo que recibiste. No tendrás que devolverles la diferencia.

“Si los reembolsos de impuestos del cliente no se emiten o son insuficientes para pagar el préstamo por completo, el cliente generalmente no está obligado a pagar la diferencia”, dijo un vocero de H&R Block a Consumer Reports por correo electrónico. “Hay ciertas excepciones, como los casos de fraude”.

Preguntas que debes considerar

Si un anticipo suena como algo que deseas, pregúntate lo siguiente:

¿El anticipo vale la pena para mí? Eso depende de tu situación, dice Bruce McClary, vocero de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio (NFCC), con sede en Washington, D.C.

Si estás en una situación difícil, por ejemplo, si te resulta difícil pagar tus deudas con una licencia para trabajar del gobierno federal, estos productos, incluso con intereses, pueden beneficiarte más que acumular intereses y multas por no pagar otras deudas, indica.

“Un anticipo podría ayudar a alguien a evitar graves contratiempos financieros”, dice McClary. “Pero advierto a los consumidores que deben examinar en detalle esos productos de alto interés”.

¿Califico para recibir un anticipo? Si no esperas recibir un reembolso del IRS, no deberías solicitar el anticipo. Además, algunas situaciones pueden descalificarte. “Si el contribuyente tiene una deuda gubernamental o deuda de préstamos estudiantiles, puede ser contraproducente con el IRS”, dice una vocera de Liberty Tax. Ese monto que el IRS resta de tu reembolso, quizás no te deje con lo suficiente para pagar el anticipo, indica.

En ese caso, pagarías por la preparación de impuestos, pero luego no serías elegible para el préstamo. Las compañías requieren que completes, presentes tu declaración y pagues tus servicios de preparación de impuestos antes de solicitar el anticipo.

¿Me ofrecerá el asesor fiscal otros servicios? Es posible. Un asesor fiscal comercial que te trate personalmente podría aprovechar la oportunidad para intentar venderte algo adicional, dice Adam Rust, director de WiseWage, una organización sin fines de lucro de Durham, N.C., que ayuda a los trabajadores que no tienen cuentas bancarias tradicionales a crear cuentas de depósito directo.

Por ejemplo, es posible que te animen a aceptar la denominada transferencia de reembolso, aparentemente para ayudarte a evitar tener que pagar tus tarifas de preparación de impuestos por adelantado. Con esta opción, tu reembolso, cuando se emita, se deposita automáticamente en una cuenta dedicada, donde la compañía de preparación de impuestos retira el anticipo del reembolso y las comisiones que adeudas. En H&R Block, pagarás $39.95 adicionales por este servicio.

¿Hay algún costo adicional? Los asesores fiscales podrían cobrar más por sus servicios que si declaras tus impuestos con un software de impuestos, que puede ser de bajo costo o gratuito. Y es posible que no pagues nada si optas por un servicio de preparación de impuestos gratuito sin fines de lucro como AARP Tax-Aide o el servicio Vita del IRS. (IRS FreeFile permite que cualquier persona con ingresos brutos ajustados del 2018 de $66,000 o menos utilice su software fiscal para preparar y presentar declaraciones de impuestos federales sin costo).

También puedes pagar para acceder a tu reembolso, ya que algunas de las ofertas requieren que coloques el anticipo en una tarjeta de débito prepagada. Esas tarjetas pueden tener cargos: $3 para hacer un retiro en un cajero automático o $4.95 para cargar más efectivo [PDF], por ejemplo, y pueden sumarse.

“Es importante saber de antemano qué honorarios se pueden cobrar”, dice Suzanne Martindale, asesora principal de políticas de Consumer Reports. Los costos adicionales podrían erosionar tu reembolso poco a poco, explica.

Esta es la comparación de los 5 servicios, que se muestran en orden alfabético.

Anticipo de reembolso de H&R Block

Fecha límite para solicitarlo: 28 de febrero en los lugares participantes.

Monto del anticipo: puedes solicitar un anticipo de $500, $750, $1,250 o $3,000, de acuerdo con tu elegibilidad.

Cómo funciona: después de preparar y presentar electrónicamente tu declaración de impuestos en un local de H&R Block, puedes solicitar el anticipo. Serás notificado sobre la aprobación, por lo general, horas después de solicitar el anticipo. Los fondos se cargarán en una tarjeta H&R Block Emerald Prepaid Mastercard.

Detalles de la tarjeta prepagada: la tarjeta H&R Block Emerald Prepaid Mastercard tiene diversos cargos, incluido uno de $3 por extracción en cajero automático. (Los titulares de la tarjeta Emerald pueden utilizarla sin generar cargos). La tarjeta Emerald permite una transferencia única sin cargo de fondos de tu cuenta de la tarjeta por cheque o transferencia de compensación automatizada (ACH).

Programas de anticipos de reembolso de Jackson Hewitt

La compañía de preparación de impuestos ofrece 3 tipos de productos de anticipos de reembolso:

Anticipo de reembolso sin cargo de Jackson Hewitt

Fecha límite para solicitarlo: 20 de enero.

Monto del anticipo: de $200 a $400, siempre que también planees solicitar un préstamo de anticipo No Fee Refund Advance Loan de Jackson Hewitt o un préstamo de anticipo Go Big Refund Advance (consulta más adelante).

Cómo funciona: solicítalo en el sitio web de Jackson Hewitt para ver si estás precalificado. Luego, preséntate en un local para que preparen tus impuestos. Si presentas un recibo de pago, el primer anticipo, de $200 a $400, se puede cargar en una tarjeta prepagada de American Express Serve en un plazo de unos minutos a 24 horas. Si decides recibir el anticipo directamente en tu cuenta bancaria, esto demorará de 1 a 3 días después de tu declaración.

Detalles de la tarjeta prepagada: la tarjeta American Express Serve cobra diversos cargos, pero puede utilizarse sin costo en 24,000 cajeros automáticos MoneyPass.

Anticipo de reembolso sin cargo de Jackson Hewitt

Fecha límite para solicitarlo: 24 de febrero.

Monto del anticipo: puedes solicitar un anticipo de $200, $500, $750 $1,000, $1,500 o $3,500.

Cómo funciona: solicítalo en el sitio web de Jackson Hewitt para ver si estás precalificado. Luego, preséntate en un local para que preparen tus impuestos. Si optas por recibir el anticipo de reembolso en una tarjeta de American Express Serve, obtendrás el monto del préstamo en un plazo de unos minutos a 24 horas. Si decides recibir el anticipo directamente en tu cuenta bancaria, esto demorará de 1 a 5 días después de tu declaración.

Detalles de la tarjeta prepagada: la tarjeta American Express Serve cobra diversos cargos, pero puede utilizarse sin costo en 24,000 cajeros automáticos MoneyPass.

Go Big Refund Advance de Jackson Hewitt

Fecha límite para solicitarlo: 3 de febrero.

Monto del anticipo: puedes solicitar un anticipo de $1,000, $1,500, $2,000, $3,000, $4,500, $5,000, $6,000 o $7,000, de acuerdo con tu elegibilidad.

Cómo funciona: Similar al anticipo de reembolso sin cargo. Sin embargo, se aplica un interés del 35.9%.

Detalles de la tarjeta prepagada: similar al anticipo de reembolso sin cargo.

Liberty Tax Easy Advance

Fecha límite para solicitarlo: 28 de febrero en los lugares participantes.

Monto del anticipo: en montos de préstamo de $500, $800, $1,300, $2,500, $3,000, $4,750 y $6,250, según su elegibilidad. Un cargo financiero tan alto como el 35.77% se cobra por anticipos Easy Advance de $2,500 o más.

Cómo funciona: deberás preparar tu declaración de impuestos en un local de Liberty Tax. Recibirás tu anticipo en un plazo de 24 horas después de que el IRS lo acepte (o 24 horas después de la presentación de tu declaración si lo haces antes de que comience la temporada de declaración de impuestos). Los fondos pueden cargarse en una tarjeta NetSpend Liberty Tax Prepaid Mastercard o pueden depositarse directamente en una cuenta existente.

Detalles de la tarjeta prepagada: la tarjeta NetSpend Liberty Tax Prepaid Mastercard tiene diversos cargos, incluido uno de $2.50 por extracción en cajero automático.

Anticipo de reembolso de TaxSlayer

Fecha límite para solicitarlo: disponible a mediados de enero. No hay una fecha límite específica para la finalización del programa.

Monto del anticipo: puedes solicitar un anticipo de $500 o $1,000. Debes usar TaxSlayer Classic, Premium o Ultimate para la preparación de impuestos, entre otros requisitos de elegibilidad. No puedes ser residente de Vermont. El monto del anticipo y tu elegibilidad general se determinarán cuando realices la solicitud según los criterios de suscripción de MetaBank, que respalda los préstamos.

Cómo funciona: solicita en línea el reembolso de impuestos de TaxSlayer cuando completes y presentes electrónicamente tu declaración con TaxSlayer. Una vez que el IRS acepta tu reembolso, generalmente demora 24 horas en aprobarse para el préstamo. El anticipo de reembolso se carga en una nueva tarjeta Visa prepagada de TaxSlayer. (TaxSlayer indica que solicita por ti esa tarjeta al enviar tu información personal, incluido el número de Seguro Social, a Green Dot Bank, el emisor de la tarjeta).

Detalles de la tarjeta prepagada: la tarjeta Visa prepagada de TaxSlayer tiene una variedad de cargos.

Anticipo de reembolso de TurboTax

Fecha límite para solicitarlo: 15 de febrero, sujeta a cambio.

Monto del anticipo: puedes solicitar un anticipo de $250, $500, $750 o $1,000. Tu reembolso previsto debe ser de al menos $1,000. Entre otros requisitos de elegibilidad, no puedes vivir ni presentar una declaración en Illinois, Carolina del Norte ni Vermont.

Cómo funciona: solicita el Anticipo de reembolso después de completar tu declaración de impuestos con TurboTax. Si te aprueban el anticipo, este se cargará en una tarjeta virtual Visa preapaga Turbo dentro de las 48 horas posteriores a que el IRS haya aceptado tu declaración presentada electrónicamente. Un correo electrónico te explicará cómo configurar la tarjeta virtual; luego podrás usarla en línea en los lugares donde se acepte. La tarjeta física generalmente llega dentro de 5 a 10 días hábiles.

Detalles de la tarjeta prepagada: la tarjeta Visa prepagada de Turbo tiene cargos por retiro de cajeros automáticos fuera de la red y cargos por carga minorista.

