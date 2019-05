Qué hacer ahora que el control de crédito gratuito de Equifax ha expirado

Si fuiste uno de los que aprovecharon el bloqueo de datos gratuito de TrustedID Premier ofrecido por Equifax después de su filtración masiva de información en 2017, es posible que tengas que pensar un nuevo plan para proteger tu información.

Ese servicio gratuito acaba de expirar. TrustedID Premier ofreció a los consumidores copias de su informe de crédito de Equifax, la capacidad de bloquear su informe de crédito de Equifax, un control de crédito en 3 oficinas de sus informes de crédito de Equifax, Experian y TransUnion, la búsqueda en Internet de su número de seguro social y seguro contra robo de identidad.

Pero si los hackers accedieron a tus datos a través de la filtración de Equifax u otras filtraciones recientes, tus archivos de crédito aún necesitan protección.

“Es importante que las personas entiendan que el robo de identidad es un problema para siempre”, dice Matt Schulz, analista jefe de la industria en CompareCards.com. “El hecho de que una filtración haya desaparecido de los titulares no significa que no sea un problema”.

Schulz dice que las personas siempre deben tener en cuenta las opciones que tienen para mantener sus datos seguros.

Estas son las opciones que tienes.

Congelar tu crédito

Una congelación del crédito es la mejor protección disponible contra el robo de identidad de una nueva cuenta porque conlleva una protección legal sólida. “Si, por alguna razón, la agencia de crédito no congela el crédito o si algo sale mal, tienes derechos según la ley federal”, dice Chi Chi Wu, abogado del Centro Nacional de Asesoramiento Jurídico para el Consumidor.

Puedes activar una congelación de crédito si llamas a cada una de las agencias de crédito nacionales (Equifax, Experian y TransUnion) o si visitas sus sitios web. Algunos expertos en crédito recomiendan congelar el crédito de tus hijos, así como el tuyo, ya que algunos estafadores han usado números de Seguro Social de niños y otra información para abrir cuentas o solicitar beneficios.

Ventajas: La congelación de crédito proporciona protecciones regulatorias más fuertes que un bloqueo y una ley federal aprobada en septiembre ahora hace que este servicio esté disponibles en las 3 agencias de crédito sin costo para los consumidores, dice Wu.

Desventajas: La congelación de tu puntuación crediticia implica que los acreedores no pueden acceder o verificar tu crédito cuando solicitas crédito, a menos que elimines la congelación. “Si estás a punto de hacer algo importante en tu vida financiera, como solicitar una hipoteca u obtener un préstamo personal o un préstamo para automóvil, no sería recomendable congelar tu crédito en este momento”, dice Kimberly Palmer, experto en finanzas personales de NerdWallet.

Si ya has congelado tu crédito, pero ahora necesitas brindar acceso a él, deberás “descongelarlo”. Para hacerlo, se requiere el PIN o la contraseña especial que cada agencia te proporcionó para administrar tu cuenta cuando congelaste el crédito, así que mantén esa información a salvo y accesible. La ley requiere que se descongele el crédito dentro de una hora después de la solicitud realizada en línea o por teléfono. Puedes decidir si deseas descongelar permanentemente tu crédito (hasta que lo vuelvas a congelar manualmente) o puedes elegir una “descongelación” temporal durante un período mientras, por ejemplo, buscas una casa u obtienes un nuevo contrato de teléfono celular.

Bloquea tu crédito

Un bloqueo de crédito es un acuerdo con una agencia de crédito que restringe el acceso de los prestamistas a tu archivo de crédito, lo que imposibilita que un delincuente abra una cuenta a tu nombre. Con un bloqueo de crédito, conservas el control y puedes “desbloquearlo” en línea o a través de tu teléfono en cualquier momento.

Ventajas: La capacidad de otorgar o prohibir el acceso hace que sea conveniente un bloqueo de crédito, especialmente si estás buscando un préstamo y los prestamistas necesitan un acceso rápido a tus informes de crédito.

Desventajas: Mientras que TransUnion y Equifax ofrecen programas de bloqueo de crédito gratuitos, Experian cobra $20 por mes después de una versión de prueba gratuita de 30 días.

Para mayor eficacia, deberás bloquear tu crédito con las tres agencias. Si bien un bloqueo de crédito es un contrato vinculante, tiene menos protecciones legales que una congelación, que está protegida por la ley federal.

Regístrate para un control del crédito

De acuerdo con el servicio de control del crédito en el que te registres, recibirás alertas sobre los cambios en tu informe de crédito para que puedas identificar rápidamente las señales de error, robo o fraude.

Ventajas: Puedes conseguirlo gratis. Algunas compañías ofrecen control de crédito como parte de sus beneficios de bienestar financiero y Capital One y Credit Sesame ofrecen servicios básicos de control de crédito gratis para el público.

Desventajas: Si te registras a través de una de las agencias de crédito, tendrás que pagar por el servicio. Equifax y TransUnion proporcionan control de crédito por $20 al mes; Experian cobra $5 durante el primer mes y luego $25 mensuales.

Además, si bien el bloqueo o la congelación de crédito deben evitar que se procesen las solicitudes fraudulentas, controlar tu crédito solo te informará sobre posibles robos de identidad después del hecho. “Eso es algo así como cerrar la puerta del establo después de que el caballo se ha ido”, dice Wu.

Incluso si has congelado tu crédito y te has registrado para el control del crédito, debes retirar tus informes de crédito de cada oficina una vez al año para asegurarte de que no haya errores u otros problemas que puedan afectar tu crédito.

