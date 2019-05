Diputada mexicana propone esterilizar a mujeres que aborten dos veces

“Un servicio que respeta los derechos debe incluir la libre decisión de usar o no un método anticonceptivo e implica revictimizar a la mujeres que quedan en embarazo como resultado de la violencia sexual”, señaló el colectivo.

Ante esa situación los colectivos buscan para que despenalice el aborto en el estado de Quintana Roo.

“Que racista decir que los bebés de las mujeres pobres no valen y se justifica matarlos bajo un supuesto legal. Me parece vergonzoso que se corone de defensora cuando se trata de control poblacional y explotación de la vulnerabilidad de mujeres que necesitan apoyo, no asesinato”, destaca un usuario en las redes sociales.