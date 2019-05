“Explotó mi cabeza”: alcalde de Nueva York furioso al ser comparado de “abusar” como Trump

“Toda la investigación fue cerrada", dijo De Blasio sobre un caso local, al estilo presidencial sobre la trama rusa

“Mi mente ha explotado. Intentaré recuperarla”, afirmó furioso el alcalde Bill de Blasio al ser comparado ayer con el mandatario Donald Trump en una rueda de prensa en El Bronx.

De Blasio estaba evitando las preguntas de los medios de comunicación sobre un informe del Departamento de Investigación (DOI) que descubrió que había solicitado a empresarios que donaran a su organización sin fines de lucro, “Campaign for One New York“.

“Toda la investigación fue cerrada. No se tomó ninguna otra acción. La entidad está difunta”, dijo en la conferencia de prensa sobre atención médica.

En realidad, el DOI remitió el asunto a la Junta de Conflictos de Intereses de la ciudad el año pasado. Cuando se le preguntó al alcalde si había recibido una carta privada de reprimenda, se negó a explicar.

“Hemos cubierto esto”, dijo, citado por New York Post.

Pero cuando otro reportero, Robert Press, de The Bronx Chronicle, trató de establecer un paralelismo sobre cómo el presidente Trump se liberó de las acusaciones de colusión en la llamada trama rusa, el alcalde se mostró enojado.

“Basándose en esas preguntas anteriores, ya que la investigación (del Fiscal General) Mueller no demostró nada en este momento, salió en blanco, ¿cree que el presidente ha sido reivindicado?”, preguntó Press.

“No, por supuesto que no está reivindicado”, replicó De Blasio.

Press insistió en la similitud, diciendo: “En base a lo que usted dijo sobre la Junta de Conflicto de Intereses, eso es historia pasada”; y De Blasio lo interrumpió.

“No no no no. Guau. Espera, (estás mezclando) manzanas y naranjas, mi amigo”, dijo el alcalde.

“Mi mente ha explotado. Intentaré recuperarla”, agregó.

“El informe de Mueller es algo en un nivel completamente diferente y creo que está claramente señalada una serie de áreas donde podría haber habido violaciones a la ley y un delito impugnable y ahora depende del Congreso dar el siguiente paso. Entonces es un asunto completamente diferente”, insistió.

El alcalde Demócrata ha sido un férreo crítico del republicano Trump e incluso ha sugerido que podría participar en las primarias con miras a retarlo en las presidenciales de 2020.