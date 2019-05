Rock, banda, ska y más desde México: adónde ir en la Bahía

Jueves 16 de mayo

Lila Downs en San Francisco

Habrá una segunda oportunidad de disfrutar en vivo a la méxicoamericana y ganadora del Grammy, Lila Downs. Se presentará en la ciudad de San Francisco en una serie de cuatro conciertos en el SF Jazz, donde presentará su nuevo álbum, ‘Cariñito’, del 16 al 19 de mayo. Horarios en www.sfjazz.org

Viernes 17 de mayo

México mágico

Sigue celebrando el Cinco de Mayo con la magia de la cultura encantadora de México con Los Laureles, el grupo folklorico principal de Silicon Valley, en dos noches emocionantes de baile junto a la música del Mariachi Tapatío. Las presentaciones serán el 17 y 18 de mayo, 7 pm, en el Hammer Theater Center, 101 Paseo de San Antonio, en la ciudad de San Jose. www.hammertheatre.com

Sábado 18 de mayo

Primera vez en el Ballet

The New Ballet, o El Nuevo Ballet, de San José invita una presentación de La Cenicienta, modificada en una versión corta para los pequeños de la familia. Es una gran manera para introducir el arte del ballet a las nuevas generaciones. La presentación especial será a las 11 am en el California Theater,

345 S. First St. www.sanjosetheaters.org

Domingo 19 de mayo

Alejandra Guzmán

La ‘Reina del Rock’, Alejandra Guzmán, llega San José con su gira ‘La Guzmán Tour 2019’ a las 8 pm en City National Civic, 135 W. San Carlos St. San Jose. www.aleguzman.com

Guelagetza en Santa Cruz

Vive Oaxaca invita a su celebración anual de la Guelaguetza en la ciudad de Santa Cruz. La Guelaguetza es color, baile, música, comida, arte y felicidad en la ofrenda a los dioses en agradecimiento por la lluvia y por las cosechas abundantes. De 9 am a 5 pm en el parque San Lorenzo Park, 137 Dakota Ave. www.scsenderos.org

Bay to Breakers en San Francisco

La carrera anual de 12 kilómetros, Bay to Breakers, se ha llevado a cabo en San Francisco desde 1912. Toma la mañana para ir y echar porras o únete a la carrera. La competencia será a las 8 am. Para conocer sobre la rut e inscribirse visite www.baytobreakers.com

Jaripeo en Oakland

Llega a Oakland el Jaripeo Baile Pura Lumbre con Banda Renovación de Culiacán Sinaloa, Jesus Ojeda y Adrián Chaparro, entre otros. También se realizará la Copa del Caballo Bailador. Un que comienza a las 12 pm en los Terrenos del Fwy 880, en 6129 Oakport. www.ticketon.com

Jueves 23 de mayo

Juanes

El UC Theater en Berkeley y el festival de música Bottlerock presentan en concierto al colombiano Juanes, 8 pm en el UC Theater, 2036 University Ave. www.theuctheatre.org

Viernes 24 de mayo

Nana Pancha

Desde la Ciudad de México llega a el Área de la Bahiá una de las bandas de ska mas reconocidas en la Republica Mexicana, Nana Pancha. Se presenta en la ciudad de Sunnyvale a las 8 pm en el Evolution Night Club, 1131 N. Lawrence Expy. Para mayores de 21 años. www.facebook.com/NanaPancha

Sábado 25 de mayo

Banda y más banda

En San José se presentará una lista de grupos de la música regional mexicana: La Séptima Banda, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Banda Machos y Banda Traviezos, entre otros. A partir de las 7 pm en 344 Tully Rd. www.ticketon.com