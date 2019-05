José Luis Rodríguez ‘El Puma’ defiende a Vicente Fernández tras ser acusado de homofóbico

View this post on Instagram

Afinando los últimos detalles en los ensayos del #AgradecidoTour. Este reto ha sido grande, pero con la ayuda de Dios, todo se ha acoplado para reencontrarnos en el escenario. Este sábado arrancamos en Miami ¡Los espero! @fillmoremb #ElPuma #ElPumaEstáDeVuelta #Ensayo #AgradecidoTour2019