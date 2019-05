Usan dinero de becas de AMLO para apoyar a alumno a no dejar la escuela

El alumno se conmovió hasta las lágrimas

MÉXICO – Un alumno del estado de Chihuahua se llevó una gran sorpresa por parte de sus compañeros del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) 87 del municipio de Delicias, en Chihuahua, quienes hicieron una cooperación económica para que pueda continuar con sus estudios.

El dinero de la cooperación fue para David Yépez quien dejó de ser beneficiario de las becas que entrega el presidente Andrés Manuel López Obrador a los estudiantes de educación básica.

Y justo el dinero que recibió fue de becas de AMLO que reciben sus compañeros, quienes decidieron compartir el dinero con David.

El momento emotivo quedó grabado en un video que compartió uno de sus compañeros en su cuenta de Facebook.

En el material se observa lo conmovido que quedó David al recibir el dinero que recolectaron sus compañeros y maestros de bachillerato.

El alumno se emociona al punto de las lágrimas.

“Qué mal plan, un amigo de mi salón no quedó en la beca y él la quería para los gastos de la universidad. Lo bueno es que tiene unos buenos compañeros. Lo vamos a alivianar mi Yepez”, destaca José Hernández, el alumno que compartió el video en Facebook.

“Se vale llorar”, se escucha gritar una de sus compañeras.

“Hola a todos me llamo Carlos y soy el hermano de David y no saben lo feliz que me ponen todos ustedes yo pensaba que no había gente como ustedes, pero me demostraron lo contrario, sigan así, demuestren su compañerismo, amistad y ganas de cambiar el mundo van a ver que con lo que acaban de hacer es el comienzo de la carrera de David y este gran detalle que tuvieron nunca se va olvidar”, escribió Carlos.

“No hay nada qué agradecer, para eso somos un grupo y tu hermano es un gran compañero de clase, el día que llegaron las becas nos enteramos que no le había llegado y sabíamos que lo necesitaba para los gastos de la universidad y se nos hizo injusto que a personas que sí les llegó lo gastaran en cosas que ni al caso y nos pusimos de acuerdo para apoyarlo, no lo hicimos con ninguna otra intención”.