Celebración del Día de las Madres continuó en el Sur de Los Ángeles

En un evento multiétnico y multitudinario, tres distritos se unen y celebran a las mamás

Con un delicioso almuerzo, a ritmo del son del mariachi y hasta un agente de la policía cantando, cientos de mujeres continuaron la celebración del Día de las Madres en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde el salón Concourse Hall se vistió de gala con madrecitas de diferentes edades y etnias, quienes continuaron su celebración hasta el día de ayer.

Entre ellas estaba Sofía Girón quien dijo que participó en el almuerzo por segundo año consecutivo y se enteró del evento por medio de su trabajo voluntario que realiza con la oficina del concejal Curren Price Jr. del distrito 9.

“Esto es algo muy bonito para hablar con más mujeres y celebrar nuestro día”, dijo la mexicana quien tiene dos hijos.

Girón dijo que ella ha sido voluntaria en eventos del distrito que incluye regalar juguetes en navidad, el reconocer a la mujer y recientemente la celebración del nuevo parque South Park en el sur de Los Ángeles.

Festejando la vida

En el almuerzo también estaba Karen Sandoval, de 57 años, quien tiene seis hijos y 12 nietos. Su sonrisa no podía ocultar la felicidad que sentía al estar celebrando con más mujeres de su comunidad y en lo personal, poder colaborar con los distritos 10 y 1 del área Pico Union para ayudar a su comunidad.

“Nosotros tratamos de no tener violencia, queremos más unión, calles limpias, menos indigentes e intentamos de informar a padres para que sus niños no se metan en las drogas”, contó Sandoval. “Hago entrenamientos para las mamás y los papás para que conozcan sus derechos y no tengan miedo porque venga un policía. Nosotros somos parte de la comunidad y debemos estar informados”.

Pero en este Día de las Madres, Sandoval tuvo un motivo mucho más grande para dar gracias a la vida ya que es sobreviviente de cáncer. En febrero del 2018 fue diagnosticada con cáncer de seno y para marzo del mismo año le realizaron una doble mastectomía.

“En noviembre tuve mi última quimioterapia y ahora ya tengo mi cabello que me está creciendo”, contó emocionada Sandoval, mientras mostraba su cabellera. “Las quimioterapias fue lo más fuerte que he pasado, pero mi comunidad estuvo conmigo y me ayudó”.

Esta prueba de vida es lo que ha dado pie a que Sandoval tenga más aliento de vivir y siempre este motivada y activa.

“Yo me involucro con mi comunidad porque aunque no tengo hijos menores, si tengo nietos en la primaria, escuela intermedia y secundaria, es por eso que seguimos ayudando”, dijo Sandoval. “Seguimos para que nuestros hijos y nuestros nietos vean el ejemplo de una abuelita activa”.

No más golpes solo amor

María Inés Palacios dijo que ella comenzó a involucrarse con su comunidad hace unos tres años y desde que conoció el activismo no lo ha dejado.

“Yo he vivido en el área de Wilshire/Koreatown por 23 años y no sabía ni quien era mi concejal, pero después empecé a involucrarme para limpiar la calle afuera de mi casa y así fui aprendiendo”, dijo Palacios de 51 años.

Ahora ella se encarga de hablar con otras mujeres y hombres acerca de cómo alejarse de la violencia doméstica y buscar ayuda.

“Yo desde niña siempre viví la violencia doméstica con gritos, maldiciones y golpes y a los 20 años me casé con un hombre que también me golpeaba mucho hasta que decidí alejarme”, contó Palacios de origen mexicano.

Ella dijo que 12 años después conoció a otro hombre aquí en Los Ángeles y, aunque temerosa por revivir su pasado, decidió darse una nueva oportunidad y no se arrepiente.“Ya llevamos juntos 14 años y tuvimos tres hijos más”, dijo la madre de ahora cinco hijos.

Ella agradece que su concejal Herb Wesson se encargue de hacer este evento para reconocer a las madres que se involucran en su comunidad y compartan un tiempo para conocerse.

El evento del Día de las Madres fue auspiciado en conjunto por los concejales Curren D. Price Jr., del distrito 9; Marqueece Harris-Dawson, del distrito 8; y Herb Wesson, del distrito 10, quienes por segundo año consecutivo unen fuerzas para reconocer a las madrecitas más activas de sus distritos.

El concejal Price Jr. dijo que es una forma de demostrar el aprecio por las madres de los vecindarios, de iglesias y organizaciones de su distrito.

“Es un evento multicultural, multiétnico; un evento con mujeres de todas las edades. Es un sentimiento maravilloso. Estamos felices de motivar a quienes quieren celebrar a las mujeres”, recalcó Price Jr.

“Siempre queremos recocer a las mujeres que ayudan a que sus distritos mejoren”.

Se estima que cada distrito invitó alrededor de 500 mujeres para participar en el evento, mismas que llegaron en autobuses que las recogieron en sus vecindarios, explicó Michael Tionetti, portavoz del concejal Herb Wesson.