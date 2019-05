Se suicida después de consultarlo con sus seguidores de Instagram

Publicó una encuesta en la que las opciones eran "morir o vivir" y el 69% de sus seguidores votó morir

Una adolescente de 16 años se suicidó después de preguntar a sus seguidores de Instagram si debía quitarse la vida o no.

Ocurrió en Malasia y el suceso ha vuelto a abrir el debate sobre el uso de las redes sociales. Ciudadanos y políticos reclaman que se investigue a fondo. También que haya más control, si esto es posible.

La policía de la localidad de Sarawaka ha informado de que la joven, cuya identidad no ha trascendido, publicó en Instagram la siguiente pregunta: “Muy importante, ayudadme a elegir D/L (death or live, morir o vivir en inglés)“, según informó un amigo de la víctima a The Borneo Post.

Un 69 % de los seguidores eligió la opción ‘D’ (morir)y horas después de la publicación, el 13 de mayo, la adolescente saltó desde el tejado de un edificio, supuestamente por propia voluntad.

El diputado y abogado Ramkarpal Singh ha pedido que quienes votaron a favor del suicidio sean juzgados por incitar a la joven a quitarse la vida, ha expresado el político en un comunicado.

En malasia, la incitación al suicidio a un menor está penado. El castigo puede llegar a ser la pena de muete.

El ministro de Juventud, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ha pedido una investigación. También expresó la necesidad de frenar el auge de los problemas de salud mental en los adolescentes, la presión de las redes sociales y el aumento del suicidio entre una franja de la población tan vulnerable.