Video: Arresto de paletero en Texas se hace viral

Víctor Manuel Román, de 25 años y oriundo del estado de Guerrero en México, siguió vendiendo y entonces fue arrestado

MESQUITE-. El arresto de un paletero afuera de una escuela en Mesquite, Texas (al este de Dallas) provocó diversas reacciones en redes sociales y el video se hizo viral.

Según la policía el paletero, quien pasó toda la noche en esta instalación policial, habría recibido varias advertencias que no podía vender sus productos fuera de la Escuela West Mesquite High School.

Víctor Manuel Román, de 25 años y oriundo del estado de Guerrero en México, siguió vendiendo y entonces fue arrestado. El paletero fue liberado tras pagar su multa por violar reglamento de la ciudad y no tener un permiso para vender. La fianza para el cargo de Clase C es de $314.

Román dijo que en entrevista con Telemundo 39 que como tenía que pagar la multa que le dieron, por eso regresó a vender al otro día al mismo lugar donde asegura que le va muy bien. Pero que el policía lo agarró del brazo, le jalo la mano y le quitó el celular y lo forzó a que se metiera a la patrulla.

Pero el departamento de policía de Mesquite, argumentaron que ellos no son una oficina antimigrante, que no hacen el trabajo de inmigración, que no participan en el programa 287g programa de comunidades seguras donde se autoriza a las policias a actuar como agentes de inmigración entre otras cosas. De cualquier forma, revisarán la cámara del oficial que arrestó al paletero.

También explicaron que Víctor Manuel Román ya fue invitado por las autoridades de la ciudad para que solicite un permiso formal para trabajar. Un permiso que no tenía desde que le dieron las advertencias ni cuando fue arrestado.

Una declaración de las autoridades de Mesquite a Telemundo 39 precisa que habían recibido múltiples quejas sobre esta persona por vender helados sin un permiso. Lo contactaron y advirtieron varias veces por el departamento de salud y la policía pero hizo caso omiso.

Dicen que ya había sido citado varias veces anteriormente pero continuaba negándose a cumplir. Funcionarios y oficiales del departamento de salud habían intentado razonar con él anteriormente, pero él dijo que no iba a obtener un permiso, según la declaración de las autoridades.