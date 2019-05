¡Sin Pudor! Carolina Sandoval “La Venenosa” está orgullosa de sus curvas y sus estrías y las presumió en ropa interior

View this post on Instagram

Siempre he querido ser modelo de un vídeo y hoy saque a pasear la modelo que llevo por dentro #aullandocomoloba y extrañando mi cama de @lynsfurniture que por cierto mis amores💕 para mis seguidores, mi gente de la mueblería Lyn's Miami que tanto me quiere me regalaron 30 cupones más para usteded de $100 DÓLARES . 😱 Obtén el tuyo ahora siguiendo estos simples pasos; 1. Dale ME GUSTA a este video y en los comentarios, etiqueta a 2 amigos que vivan en la Florida (Miami, Doral, Kendall…). 2. Sigue la cuenta de @lynsfurniture y suscríbete a mi canal de YouTube caro y su faja y pide tu cupón ahora en el link del perfil de su cuenta. ¡Válido hasta agotar existencia! Si no estás en la Florida, después que tengas tu cupón, puedes 🎁 regalarlo a cualquier amigo ó familiar que viva en la Florida. No te lo pierdas!🤣😂😂😂😂 #cosasquelepasanalavenenosa #cosasquerecomiendacaro #cosasquesientecaro #lareinadelafaja