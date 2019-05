Gobernador busca mermar la pobreza infantil

Un bus recorre diversas ciudades del Estado Dorado con el objetivo de aumentar el presupuesto dedicado al cuidado de los casi 450,000 niños que viven en escasez

Acompañado de funcionarios y activistas locales, el gobernador de California Gavin Newsom llegó ayer al Sur de Los Ángeles para abogar por un plan que intenta terminar con la pobreza infantil.

“No se puede tener una vida buena en la injusticia… Este es el estado más rico y más pobre de la nación”, indicó el político frente a los presentes en St. John’s Well Child and Family Center.

Se refirió a las estadísticas que demuestran que California tiene el mayor número de niños en el país pero también el mayor número de menores que viven en la pobreza. Casi 2 millones, o 1 de cada 5 niños.

Además, se agregó que hay miles de familias que viven en extrema pobreza, que tiene un ingreso del 50% o menos del dinero que marca el nivel de pobreza federal —que es de $12,500 por una familia de cuatro. Y se estima que existen casi 204,000 niños sin hogar en el Estado Dorado.

“Finalmente tenemos un plan con fechas límites y estamos debatiendo el ‘cómo’ lograrlo”, dijo el gobernador.

Por esta razón, Newsom apoya el proyecto “End Child Poverty”, el cual pide incrementar el presupuesto para dar más apoyo en el cuidado de niños, en su asistencia alimentaria y otros servicios sociales en California.

Se calcula que el plan, de cuatro años, necesitará unos $1,600 millones de dólares durante los primeros 12 meses para terminar con la extrema pobreza de casi 450,000 niños.

A recorrer el estado

Activistas de la coalición Lifting Children and Families Out of Poverty y otros miembros comunitarios comenzaron un recorrido en el camión “End Child Poverty” para abogar que el plan sea incluido en el presupuesto anual de California.

El tour de cuatro días —del 17 al 20 de mayo— hará paradas en las ciudades más importantes del estado para reunirse con miembros de la comunidad, funcionarios locales y legisladores e informarles acerca de la importancia de este tema.

Los participantes del camión se encargarán de compartir sus experiencias con la pobreza y demostraran los obstáculos que son comunes en diferentes comunidades del estado.

Para Karen Gutiérrez, una residente del Sur de Los Ángeles, la visita del gobernador y el plan de tener un camión que abogue por los pobres por todo el estado para terminar con la pobreza infantil es muy buena idea.

“La verdad que esto viene como anillo al dedo ya que [si se aprueba] será algo que no había… A veces en el vecindario no te dan la información completa [para las ayudas]”, la mujer, quien reside cerca del centro médico St. John’s.

Gutiérrez, de origen hondureño, indicó que son pocos los lugares como St. John’s, que ofrecen apoyo a las familias de bajos recursos. Ella y sus cinco hijos reciben todos los servicios médicos en esa clínica.

“He recibido mucho de la clínica, como salud mental, de comportamiento y mucha actividad que nos beneficia a todos”, dijo la madre, que acudió con sus tres hijos menores.

Otra asistente, Silvia Durán, concordó con Gutiérrez y dijo haber ido al evento para ver cuáles son las promesas del gobernador y que espera beneficien a su comunidad en Lynwood.

Contó que asiste a una clínica comunitaria en Compton, la cual le da una serie de invaluables servicios que ella no podría costear de su bolsillo.

“Yo voy a clases de ejercicios y para diabéticos”, dijo la mujer que iba acompañada de sus dos hijos.

Sin embargo para continuar ofreciendo estos servicios es que se necesita más ayuda de parte del estado.

El director del centro médico St John’s, Jim Mangia, aseguró que el gobernador está comprometido a terminar con la pobreza infantil.

“Él acaba de expandir el Medical para adultos jóvenes indocumentados y hay una sinergia entre los temas por lo que él está luchando y nosotros también. Él es un defensor para terminar la pobreza”, agregó.

Mangia dijo que St John’s sirve a cerca de 100,000 pacientes de los cuales el 46% son pacientes indocumentados.

“Tenemos servicios médicos, dentales, de comportamiento, farmacia gratuita, servicios de trabajadores de cada caso”, explicó e indicó que la clínica sirve a todos sin importar si tienen dinero para pagar o no.

El tour del camión comenzó en Chula Vista el viernes por la mañana y pasó por Los Ángeles y Pomona.

Se esperaba que el sábado llegara a Bakersfield, Fresno y Salinas y llegue a Oakland el domingo; el lunes hará su última parada en Sacramento.

Se estima que al ayudar a los niños a salir de la pobreza el estado podría ahorrar hasta 12,000 millones de dólares anuales..

Para saber más acerca del plan visite www.endchildpoverty.org