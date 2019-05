Florinda Meza se abre y habla sobre infidelidades de Chespirito

En entrevista con El Escorpión Dorado, Florinda Meza reveló aspectos sobre su vida matrimonial con Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza está de nuevo abierta a dar entrevistas y recientemente se sinceró sobre un aspecto del que muchos quieren saber: las supuestas infidelidades de su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Si para soñar un sueño

preciso ser soñador,

soñaré con el ensueño

de soñar sueño de amor. Roberto Gómez Bolaños pic.twitter.com/XVWANsJVeO — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 22, 2018

En entrevista con el popular youtuber ‘El Escorpión Dorado’, Meza compartió que Chespirito solía salir con sus amigos a supuestas reuniones de trabajo que duraban largas horas.

“A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga, ‘El Tigre’, eran amigos. (…)Yo soy bien inteligente. Yo sabía que ‘El Tigre’ no dejaba pasar una, y que en esas reuniones de comida que se alargaban tanto seguramente había muchachas, y pues no nada más se la pasaban jugando ‘manitas calientes’” dijo la actriz, sugiriendo que su esposo le fue infiel en varias ocasiones .

Por supuesto que ella ‘no se chupaba el dedo’ y se enfadaba mucho por aquellas reuniones, sin embargo tampoco contaba con las pruebas para encarar a Gómez Bolaños, así que lo único que le quedaba era ignorarlo y hacerle sentir lo molesta que estaba con él.

“Entonces, yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, pero cuando oía el motor del coche rápido me metía en la cama y me hacía la dormida, y él llegaba y me quería despertar y yo le decía: ‘mañana me dices’ “, relató la primera actriz.

Florinda Meza está de estreno con la película Dulce Familia, en donde comparte créditos con Fernanda Castillo, Regina Blandón y Vadhir Derbez, entre otros.

Florinda Meza, viuda de Chespirito: ‘Estaba muerta en vida’