Gareth Bale asegura que los futbolistas son “sólo robots”

El delantero del Real Madrid asegura que los jugadores viven todo tipo de presiones

Aunque entiende que el futbolista deben sacrificar cosas, el delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, indicó que los jugadores son ‘robots’ que no tienen control en su vida.

“En el futbol somos sólo robots, no puedes elegir el calendario como en el golf o en el tenis. No puedes elegir lo que hacer y cuándo hacerlo. Nos dicen todo: dónde y cuándo estar, a qué hora hay que comer, a qué hora entrenar. Es como si perdieras el control de tu vida de alguna forma”, dijo Bale en State of Play, la próxima película de BT Sports Films.

“Cuando eres un niño, no tienes tantos pensamientos en la cabeza, puedes disfrutar con tus amigos, reírte. Cuando llegas a ser profesional, hay todo tipo de presiones, críticas y se pierde ese sentimiento”.

Sin embargo, acepta que se tiene que hacer porque es una “vida corta“.

“La carrera de futbolista es tan corta que a veces tienes que sacrificar cosas”, declaró.

Bale, que no tuvo la mejor temporada con los merengue, se rumora que podría salir del cuadro blanco este verano.