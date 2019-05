Tyga se casó con la madre del hijo de Tristan Thompson, ex de Khloé Kardashian

Unos nuevos documentos legales desvelan que el rapero estuvo casado con la ex del antiguo novio de Khloé Kardashian

En el clan Kardashian-Jenner todo queda en casa, incluso cuando se trata de asuntos del corazón como demuestra claramente el caso de Kylie Jenner. La benjamina de la familia mantuvo desde 2014 a 2017 una relación sentimental con el rapero Tyga durante la que la antigua prometida del músico, Blac Chyna -con quien este tenía ya un hijo de seis años- inició un turbulento romance por su parte con Rob Kardashian, hermano mayor de la joven empresaria, fruto del cual nació la pequeña Dream y que acabó entre acusaciones cruzadas de infidelidad.

Pues bien, resulta que Kylie y Rob no son los únicos que comparten una sorprendente conexión debido a sus antiguas parejas. Según han desvelado ahora una serie de documentos legales obtenidos por el portal ET Online, antes de conocer a Chyna o Kylie, Tyga estuvo casado brevemente en 2010 con Jordan Craig, una modelo que resulta ser además la exnovia de Tristan Thompson: ex de Khloé Kardashian y padre de su única hija True.

El jugador de baloncesto y la estrella televisiva iniciaron una historia de amor en 2016 que trataron de manejar en un principio con la mayor discreción posible debido en gran parte a los rumores que aseguraban que su noviazgo se había solapado en el tiempo con el que el deportista mantuvo con Jordan, quien en el momento de su ruptura estaba embarazada de su primer retoño en común. Khloé y Tristan protagonizaron una mediática ruptura después de que él besara durante una noche de fiesta a Jordyn Woods, íntima amiga de Kylie y una especie de hermana pequeña honorífica para el resto de las Kardashian-Jenner.

En el caso de Tyga y Jordan, su matrimonio duró tan solo un mes y llegó a su fin por motivos desconocidos, aunque sí se sabe que ella decidió deshacerse del apellido del rapero que había adoptado cuando se casaron