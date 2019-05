Jesse y Joy andan sin prisa por el mundo de la música

Los hermanos, quienes se presentan en el Festival Heartbeat of Mexico, hablan de su nuevo disco y de su derecho a la privacidad

Jesse y Joy no tienen prisa. En sus catorce años de carrera, los hermanos Huerta han sacado al mercado tan solo cuatro discos; es decir, uno cada tres años en promedio.

“Podríamos hacer un disco a la semana si nos lo proponemos, pero no es nuestro fin”, dijo Jesse, el encargado de la música y de los arreglos de las canciones del dúo. “Preferimos dar al público lo mejor que podemos dar; si hacemos más discos no sabemos si las canciones perdurarían”.

De hecho, muchos de los cantantes que comenzaron la carrera igual que ellos, o que estaban en la cúspide cuando Jesse y Joy comenzaron, han ido quedando en el camino, lo que le confirma a los Huerta que han tomado las decisiones correctas.

“Si escuchas los cuatro discos se nota la diferencia que hay, pero la esencia está intacta”, dijo Joy, la cantante de la banda. “Porque somos nosotros quienes estamos detrás de todo; los discos son como una enciclopedia de nuestra vida en diferentes volúmenes”.

Una muestra de que su música ha evolucionado conforme las tendencias, es la reciente colaboración que hicieron con J Balvin, el cantante colombiano de música urbana. El trío grabó “Mañana es too late”, un tema originalmente planeado para que lo interpretaran los hermanos pero al que Balvin pidió sumarse cuando lo escuchó.

“Ya había planes para una colaboración”, dijo Jesse, quien como su hermana, habló vía telefónica desde Ciudad de México. “Pero cuando oyó el tema pidió sumarse […] Y filmamos el video que ya lleva millones de views en Youtube. Con esto hemos aprendido que cuando salen las cosas de manera natural pasan cosas bien bonitas, como lo que pasa con ‘Mañana es too late'”.

Este tema es parte del disco que preparan Jesse y Joy, que terminaron de grabar hace unas semanas en Londres y del que han ofrecido pocos detalles. Es algo de lo que también presentarán en el Festival Heartbeat of Mexico, que tendrá lugar el jueves, sábado y domingo en el Musco Center for the Arts de Orange. Ellos actuarán el jueves.

Esta no es la única noticia que el dúo ha dado en fechas recientes. Joy se convirtió en tendencia hace unas semanas cuando anunció en sus redes sociales que se convertiría en madre. Sin embargo, no es ella quien está embarazada, sino su esposa, de quien no reveló la identidad.

Aunque la cantante dijo que no era un secreto, lo cierto es que pocos sabían que tenía siete años en una relación estable con una pareja del mismo sexo.

“Yo nunca, cuando tuve novios, nadie se enteró porque esa es mi privacidad, mi intimidad, y me corresponde y me compete a mí”, dijo. “Siempre he pensado que en una pareja, mientras menos gente se meta más posibilidades tiene la relación de tener más frutos a futuro”.

Tampoco cree que estar en una relación con una mujer la convierte en homosexual.

“Para mí simplemente soy una persona que se enamoró de otra persona”, dijo. “Es muy fuerte [ver] cómo en el 2019 sigue siendo una noticia que yo haya dicho que estoy casada con una mujer más allá de que voy a ser madre”.

Esta situación convierte a Joy en una especie de activista por los derechos de las parejas del mismo sexo, pues en México, su país natal, hay estados donde aún están prohibidas las uniones legales entre homosexuales.

“No se si llamarle activista o no activista”, dijo. “Yo creo que el micrófono tiene un alcance de millones de personas, y si yo puedo utilizar ese micrófono para que se normalice de alguna manera la equidad de género, y ver a las parejas como son, dos seres humanos que se aman con consentimiento nada más, creo que sí, entonces esa es la palabra”.

En detalle

Qué: Jessy y Joy en el Festival Heartbeat of Mexico

Cuándo: hoy, 7:30 pm

Dónde: Musco Center for the Arts, 415 N. Glassell St., Orange

Cómo: boletos $35 a $45; informes (844) 626-8726 y muscocenter.org/heartbeatofmexico