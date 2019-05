Alejandra Guzmán: Aseguran que ex novio de Frida Sofía está desempleado y solo busca fama

View this post on Instagram

Bueno siempre cuando una fuente te revela algo sea cierto o falso pues hay que pedir permiso para poder compartir un mensaje de una persona anónima o no. Alguien quien según dice ser amigo de #christianestrada ex de #fridasofia me mando este mensaje donde dice que él solo está buscando fama con tal de que lo relacionen con #alejandraguzman . Según esta persona quien era amigo de él, le debe dinero a mucha gente. Segun, Christian trabajaba como cajero de un banco en San Diego, y lo despidieron. Y sobrevive con su cheque de desempleo, según esta fuente anónima. También, está persona alega que Christian no tiene dinero y un techo donde vivir pues lo corrieron de su apartamento que rentaba en San Diego por no tener dinero. Aquí les dejo las capturas de pantallas para que lean mas, obvio siempre hay que tener la otra parte para que aclare si es verdad o mentira. Así que Christian ¿que dices sobre esto? Porque amenazan con demandarlo.