Clarissa Molina se inspira en Jennifer López y ya graba secuela de ‘Qué León’

Tras un debut exitoso en la actuación, la presentadora de televisión graba segunda parte de la comedia romántica

Clarissa Molina es una de las estrellas de Univision más reconocidas por su participación en varios programas de la cadena hispana, pero la guapa conductora se está abriendo camino en el mundo de la actuación también. La ganadora de “Mira Quién Baila: All Stars” hizo su debut en el cine con la película “Qué León” al lado de Ozuna con mucho éxito.

Ante el estreno esta semana de la película dominicana en la plataforma digital de Pantaya, Molina nos habló de su futuro en la actuación y como se está preparando para la secuela de la comedia.

“Les va a encantar [la película] y se van a enamorar de Nicole y José Miguel y estoy muy feliz que ahora la gente de todo el mundo lo podrá disfrutar en esta plataforma”, Molina nos contó. “Ahora vamos a rodar la segunda parte de ‘Qué León’. Ha tenido un recibimiento increíble y entre mayo y junio vamos a estar grabando en República Dominicana y Nueva York”.

No hay duda de que Molina es una de las figuras del medio del espectáculo que sigue creciendo en el ámbito con muchas admiradoras que sueñan con ser como ella.

“Todo empieza con lo que uno cree de si misma, lo que uno sabe lo que puede dar. Aunque todo el mundo te diga de que no puedes, lo más importante es tu convicción y lo que puedas aportar”, expresó la belleza latina.

Para Clarissa una de sus inspiraciones mayores es su familia que confiesa que es su mayor motor. “Si yo estoy bien, ellos están bien y es mi principal motor”, confesó Molina. “Una persona que me inspira mucho porque ha logrado tantas cosas es Jennifer López, no por su físico si no por como ella maneja su carrera, como lleva su familia y como logra ese balance perfecto para lograr todo lo que ella se propone”.

En cuanto a la secuela de “Qué León”, Molina nos adelantó que su personaje de Nicole madura mucho de como la conocimos en la primera parte.

“Qué León” gira alrededor de Nicole (Clarissa Molina) y José Miguel (Ozuna) coinciden en el apellido León, pero pertenecen a dos clases sociales muy diferentes. Él de familia humilde y ella hija del magnate de las telecomunicaciones Don Camilo León (Raymond Pozo), ellos se enamoran perdidamente pero es descubierta por el padre de Nicole, que busca lo mejor para su hija y está convencido de que lo mejor para ella es que continúe con el negocio familiar que algún día heredará y casarse con Frederic (Jaime Mayol), su ex-novio. Ambos padres Don Camilo y Don Tito (Miguel Céspedes), buscarán la manera de que la pareja se separe, llevando a cabo numerosas situaciones para lograrlo.

La película está disponible ya para streaming por la aplicación de Pantaya.