Buscan a niña de 5 años desaparecida en Utah; arrestan al tío

"Creemos que le han hecho daño"

La Policía de Logan, Utah, busca a una menor de cinco años que desapareció el sábado en la madrugada.

Elizabeth Shelley fue vista por última vez por su madre a las 2:00 a.m. Su tío, Alexander Whipple, que estuvo desaparecido por unas horas, fue arrestado y es el principal sospechoso.

De acuerdo con CNN, el hombre de 21 años visitaba a la familia desde el viernes por la noche y fue visto por última vez cerca de la niña. Del sujeto no se supo nada entre las 2:00 y 9:00 a.m. El hombre tenía ropa de la niña en sus manos cuando fue arrestado, pero se detención fue por violar la libertad condicional. La Policía dijo que Whipple no está cooperando con el caso y su fianza es de $25,000.

Las autoridades no son optimistas con respecto a la niña.

“Creemos que le hicieron daño”, dijo el Tyson Budge, capitán de la Policía de Logan.

El sospechoso tiene en su historial un arresto por robo, desobedecer a la autoridad y conducir bajo la influencia del alcohol.