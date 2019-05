Casi 2,000 californianos cambian el género de sus licencias de manejo

El cambio hace una gran diferencia en la comunidad transgénero y no binaria

Ronnie Veliz está que no puede creer que en su licencia de manejo de California, aparezca su género con la letra X que quiere decir no binario y no se reconoce como masculino o femenino.

“Es algo muy grande. Es un símbolo de dignidad y respeto y una oportunidad”, dice Ronnie quien se identifica como una persona trans de género no binario.

A partir del 1 de enero de este año, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, comenzó a permitir que las personas escogieran el género masculino, femenino o no binario en su licencia de manejo o en la tarjeta de identidad.

Esto ha sido posible gracias a la ley SB 179 de la senadora Tony Atkins, que permite solicitar o renovar una licencia de manejo o tarjeta de identificación bajo la categoría de hombre, mujer o género no binario, que significa que una persona no se asimila como masculino o femenino.

El gobernador Jerry Brown firmó la medida SB 179 el 15 de octubre de 2017. El 1 de septiembre de 2018, las cortes de California implementaron una porción de la ley en lo que corresponde al proceso de cambio de nombre y género. Y finalmente la ley entró en vigor este año.

Ronnie, quien se graduó esta primavera de su maestría de trabajo social con enfoque en legislación y organización por la Universidad Estatal de California en Northridge; y es persona fundadora de la organización no lucrativa Somos Familia Valle, fue a Sacramento a abogar porque la SB 179 se hiciera ley.

“Me dio mucha alegría que todos los senadores del Valle votaran por esta ley. Y más porque fuimos con un grupo de jóvenes a cabildear por esta medida a Sacramento, y lograr que pasara, es una prueba de que con su participación se pueden conseguir leyes que reflejen un progreso”, dice.

Por eso esperaba con ansias, que la ley entrara en vigor para ir a solicitar su nueva licencia con el cambio de género. “Ya tenía muchas ganas. Fui como dos veces el año pasado, pero me decían que no se podía hasta 2019”, recuerda.

Como este mayo celebra su onomástico, decidió renovar su licencia bajo el género X no binario. “Quería darme ese regalito de cumpleaños”, platica.

Así que fue con mucha felicidad al DMV de Arleta, una comunidad en el Valle de San Fernando que es parte de Los Ángeles, pero a la vez llevaba miedo y ansiedad.

“Temía que me cuestionaran, me soltaran un sermón o me hicieran mala cara”, dice.

Pero ocurrió todo lo contrario. “Lo más bonito fue que una trabajadora latina me ayudó. Vengo a actualizar mi identidad de género en mi licencia, le dije. Me dio una solicitud. La llené. Me dice, todo se ve bien. Todo fue rápido y sencillo y la empleada hasta me dio una sonrisa. Yo no podía creer que no me hubieran discriminado o dado carrilla. Fue maravilloso”, cuenta.

Regresó a su casa y publicó su experiencia en Instagram. “Solo recibí aceptación de mi familia y amigos”, comenta.

Ronnie solicitó su licencia de manejo con el cambio de género a no binario X, el 7 de mayo; la recibió por correo el 20 de mayo.

“Me siento de lo más feliz. Noté un cambio en mi autoestima y mi sentido del humor”, reconoce.

“La verdad que jamás en mi vida me imaginé que pudiera darse. Mucha gente dice que el cambio no pasan de un día a otro y se demora”.

Por eso, considera que es importante que mucha gente sepa que existe esta nueva ley que permite el cambio de género en las licencias de conducir.

“Con todo el corazón, les digo que se sientan orgullosos de quienes son, y tómense un día de trabajo para hacer el cambio en el DMV. No se sientan avergonzados ni con miedo. Me trataron muy bien cuando hice mi trámite. Me siento como una persona reafirmada, tal como soy. Ese sentimiento no tiene precio”, expone.

Ronnie afirma que en el DMV le dijeron que era la primera persona que iba a hacer el cambio de género a las oficinas de la ciudad de Arleta.

Sin embargo, Marty Greenstein, portavoz del DMV revela que del 1 de enero a la fecha, 1,836 personas han solicitado ser reconocidas en sus licencias de manejo como no binario X, y rechazado el género masculino o femenino.

Además de California, otros estados que ya reconocen un tercer género son: Arkansas, Colorado, Maine, Minnesota, Nueva York, Oregon, Utah y Washington mientras que otros estados trabajan en aprobar legislaciones similares.

Ronnie explica ser de género no binario, también conocido como genderqueer, se refiere a la identidad de aquellas personas que no se sienten identificadas totalmente o exclusivamente como hombres o mujeres. Las personas de género no-binario puede identificarse fluidamente cómo ambos, entre ambos polos, en transición, o completamente afuera de las dos categorías.

Cabe destacar que aunque muchas personas se género no binario también se identifican como parte de la comunidad transgénero, esta asociación no debe ser tratada como una generalidad.