Construyen el primer muro “privado” en la frontera con México

La construcción la financia millones de dólares que han donado simpatizantes de Trump

Este fin de semana, mientras unos estaban celebrando el Día de los caídos (Memorial Day) en todo el país, otros construyeron en Sunland Park (Nuevo México) un tramo del que aseguran que va a ser el primer muro fronterizo “privado”. La agrupación We Build the Wall (Nosotros construimos el muro) ha conseguido recaudar 22 millones de dólares para que la valla sea una realidad.

Los miembros de la agrupación -todos seguidores de Donald Trump– aseguran que levantaron alrededor de media milla (800 metros) de barrotes de acero a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La valla, hecha con barras metálicas ensambladas, se erigió en una zona de la frontera donde no había hasta ahora barrera física alguna.

Uno de ellos, Jeff Allen -miembro también de United Constitutional Patriots-, afirmó a los medios ser copropietario del terreno donde desarrollaron las obras. El lugar escogido está frente a la mexicana Ciudad Juárez (Chihuahua), donde se unen los estados de Texas y Nuevo México y por donde miles de migrantes cruzan a Estados Unidos con el deseo de encontrar una vida mejor.

Precisamente en esa localidad mexicana se casó el propio Allen con una juarense en 2006. Además, durante los tres años y medio que vivió allí, nació su hija. El hombre, original de Cincinnati (Ohio), utiliza estos dos datos para defender que él no es racista.

Allen dice que veteranos armados vigilan desde hace seis meses la zona donde se va a erigir la barrera fronteriza. “Esto no es Europa, esto es Estados Unidos” -recuerda el oriundo de Ohio- “Nosotros protegemos nuestras fronteras”.

Los veteranos culpan a los legisladores por “perezosos” e “irresponsables”. “Ellos no están protegiendo a Estados Unidos” -opina Allen, para quien la construcción de la valla es “la manera en la que EEUU le dice al Congreso: ‘estás fallando, vamos a luchar por nosotros mismos'”.

Y es que han sido unas 262 mil personas las que han donado los 22 millones de dólares a través de la página web GoFundMe. Una cantidad nada desdeñable pese a que el objetivo de United Constitutional Patriots es alcanzar mil millones de dólares para construir o reparar tramos de barrera fronteriza a lo largo de los más de tres mil kilómetros que separan los dos países norteamericanos.

“Lo hicimos”

Con la frase “Lo hicimos”, el fundador del grupo, Brian Kolfage, dio la noticia en su página personal de Facebook junto a un vídeo donde se puede ver maquinaria pesada que transporta y levanta segmentos de barras metálicas.

“Esta es la primera vez que una organización ha construido una parte del muro en tierra privada y no es cualquier pedazo de tierra, es la separación entre el muro en El Paso y el muro en Monte Cristo Rey“, dijo Kris Kobach, ex secretario de Estado de Kansas y consejero de “We Build The Wall” durante una entrevista con el canal televisivo Fox.

Steve Bannon, exasesor del Presidente Donald Trump, dijo a Yahoo News que la construcción la llevó a cabo la constructora Tommy Fisher con base en Dakota del Norte, involucró a cientos de trabajadores y costó seis millones de dólares.

Bannon, identificado por Yahoo News como director de We Build the Wall, indicó que el grupo preguntó a las autoridades locales cuál era la parte más peligrosa de la frontera y respondieron que el vacío entre los dos segmentos de muro fronterizo mencionados.

El presidente Trump prometió durante la campaña electoral de 2016 extender el muro existente en algunas zonas de la frontera entre el país y México para evitar la entrada no autorizada de inmigrantes, pero no ha podido hacerlo hasta ahora porque el Congreso no le ha dado los 5,700 millones de dólares pedidos. Además, un juez de California bloqueó la semana pasada parte de la construcción del muro, lo que supuso que el mandatario estadounidense entrara en cólera.

Con información de Efe