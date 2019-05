¿Sigue en pie la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin?

La salud mental del actor ha retrasado los planes

En septiembre, Justin Bieber y Hailey Baldwin sorprendieron a todos al anunciar que se habían casado en secreto tras concurrir al registro civil. En ese momento aseguraron que pronto organizarían una gran fiesta para que amigos y familiares pudiesen compartir la felicidad de ambos. Sin embargo esto nunca pasó.

Una fuente cercana a la pareja le aseguró a la revista People que la intención de celebrar el casamiento sigue en pie, pero que la salud mental del actor retrasó un poco los planes. “Hailey continúa apoyándolo, en algún momento tendrán una boda, pero será cuándo estén listos“, reveló alguien cercano a la pareja. “Lo más importante para ellos hoy es la salud de Justin”.

“Parece ser que el tratamiento que está haciendo lo está ayudando mucho. Ha cambiado la forma en la que él piensa”, dijo esta persona. “Está más enfocado en vivir el día a día, porque cuándo comienza a pensar en el futuro es cuándo se sobrepasa y se siente presionado”.

El cantante comenzó a realizar un tratamiento contra la depresión en febrero, y no ha tenido problema en compartir sus vivencias a través de las redes sociales. “Vengo luchando mucho. Últimamente me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias“, anunció públicamente.

Debido a la depresión, el cantante decidió parar un tiempo con su carrera. “Leí muchos mensajes que decían que querían un nuevo álbum. Hice una gira durante toda mi adolescencia. Y a comienzos de mi década de los 20 me di cuenta -como ustedes habrán notado en mi última gira- que no estaba contento”, escribió en un sentido mensaje. “No lo merezco y tampoco ustedes lo merecen. Si pagan dinero deben poder disfrutar de un concierto animado, enérgico y divertido. Y yo no era emocionalmente capaz de poder entregarles eso al final de la gira. He estado buscando, intentando a prueba y error, como hace la mayoría. Ahora estoy enfocado en recuperarme y solucionar algunos de mis problemas más arraigados, como muchos de ustedes, para no desmoronarse“.