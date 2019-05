Tenista casi ve sepultada su carrera por comer salmón y mariscos

El suizo nacido en Finlandia Henri Laaksonen se enfrenta a Novak Djokovic en Roland Garros este jueves

Henri Laaksonen tenía dos pasiones en la vida: el salmón y el tenis… hasta que se volvieron “incompatibles“.

Resulta que una estaba afectando a la otra, por lo que tuvo que renunciar a su comida preferida porque iba a jugar el primer Grand Slam de su carrera.

El tenista suizo llegó al cuadro principal de Roland Garros 2019 como “lucky looser” y no desaprovecharía su oportunidad aún a costa de modificar su dieta. Este jueves en la segunda ronda en París se mide al máximo favorito Novak Djokovic.

El jugador nacido hace 27 años, de los cuáles 16 radicó en Finlandia, creció con una alimentación a base de pescados y mariscos, preparándose salmón casi todas las noches cuando estaba en casa, reveló el jugador al portal ATPTour.com.

Pero en febrero del año pasado Laaksonen empezó a experimentar un dolor intenso en todo el cuerpo que le impedía moverse cada vez que comía productos del mar.

Cenaba pescado y mariscos y al otro día sólo podía pelotear máximo media hora en el entrenamiento. La inflamación en sus tendones y ligamentos era tan intensa que tenía que pasar los siguientes dos días en cama.

Apenas podía ganar un partido, y mucho menos dos en fila. Desde febrero hasta junio, Laaksonen jugó en un solo torneo, perdiendo en la segunda ronda en el ATP 250 en Houston.

En junio realizó un experimento. Comió salmón y dejó los mariscos por un par de semanas. Cuando volvió a comerlos los malestares regresaron.

Entonces, otra vez dejó de consumirlos y se sintió curado, los dolores desaparecieron y pudo practicar sin molestias. Así que abandonó sus platillos predilectos y en julio alcanzó su primera semifinal, en el Abierto de Suecia en Bastad. Y apenas el lunes derrotó en sets seguidos al español Pedro Martínez en su debut en Roland Garros.

“Mi cuerpo está comenzando a funcionar de nuevo de una manera más normal. No he comido eso durante un año, y ya no he tenido esos problemas”, comentó Laaksonen.

Nunca se hizo la prueba de alergia al salmón, pero Laaksonen cree que era el culpable de sus malestares.

Lo extraña, pero su salud está primero y ahora come más pollo y carne de res.