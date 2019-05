¿Devaluada la Selección Mexicana? Esto piensa Manuel Lapuente

El extécnico del Tri lamenta que México se saliera de la Copa América

El que los futbolistas rechacen representar a la Selección Mexicana no implica que la verde esté devaluada, a juicio de Manuel Lapuente.

“No, eso no es cierto, ésa no puede estar devaluada nunca. Que algunos no quieran estar es otro boleto, pero devaluada nunca puede estar ni debe estar y no se le puede tomar por ese lado. ¿Está devaluada porque no van tres escuincles o cuatro?, eso no se puede decir.

“Está devaluada la competencia que tenemos (Copa Oro), que hay que ganarla y hay que competirla, pero después buscar una vez, está devaluado el haber hecho que saliéramos de la Copa América, a los que somos de futbol de muchos años no podemos creerlo”, expresó el ex técnico Tricolor.

En Selección Mexicana no se le puede rogar a algún futbolista para que acepte jugar en el Tri.

Llámese Carlos Vela o Javier Hernández o Héctor Herrera o Jesús Manuel Corona en el cuadro Tricolor no tienen qué doblar las manos ante el jugador.

“Rogarle a nadie, esto no puede ser un ruego, es una invitación a que colabore con nuestra Selección Mexicana de futbol y se acabó. Una cosa es ir a verlo y otra es rogarle, es irle a pedir y decir oye quieres venir, sino las consecuencias son que te voy a sacar de la Selección.

“Habría que ver a fondo cuáles son las necesidades vitales, importantísimas, de los jugadores por las cuales se niegan a venir a la Selección”, opinó.

No obstante, Lapuente pidió conocer de fondo las causas del rechazo ya que puede haber distintos atenuantes.

“Saben que su mayor compromiso ahora no es con la Selección, es con su equipo, y si su equipo no les da permiso, ni modo, pero tampoco lo van a decir. Yo nos culparía tan fácil, ¡¿eh?!”, dijo Lapu.