Ultraconservadores festejan que se reanude la obra del muro privado con México

La agrupación We Build the Wall había tenido que parar la construcción por empezar la obra sin tener la autorización. Ahora ya tiene los permisos de la ciudad y puede continuar

La campaña para construir un muro con financiamiento privado en la frontera con México se había topado con pared el pasado fin de semana, cuando la ciudad de Sunland Park (Nuevo México) ordenó el cese de la construcción.

Sin embargo, este jueves el grupo que lidera el veterano de guerra Brian Kolfage anunció con júbilo la reanudación de la obra en el terreno privado, tras obtener el permiso de la ciudad.

Kolfage dijo en su cuenta de la red social Facebook que siempre habían contado con los permisos y que habían cumplido con todas las regulaciones. “Queremos agradecer a la ciudad por atender este asunto en tiempo y forma”, escribió Kolfage.

Y en un video con música rock de fondo y grandes letras rojas publicitando la obra como una hazaña que había triunfado en contra de grandes obstáculos, la compañía We Build The Wall Inc. (Nosotros Construimos el Muro) mostró grúas y maquinaria en acción que ha levantado unos 1,500 pies de vallas metálicas sobre el desierto.

Los contratistas habían presentado su solicitud para obtener un permiso para la obra, pero comenzaron la construcción antes de obtener la respuesta de las autoridades, quienes determinaron que la solicitud estaba incompleta, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Después de que la ciudad ordenó la detención de la obra, los oficiales de Sunland Park recibieron miles de llamadas telefónicas de los partidarios del muro privado.

Este jueves, la administradora de la ciudad, Julia Brown, confirmó que la solicitud ya había sido completada y el permiso concedido.

Según planes que revisó The Associated Press, el muro se extenderá 2.300 pies en un área entre Ciudad Juárez y Nuevo México.

Sin embargo, no es el único tramo que We Build The Wall Inc planea construir.

Tras recaudar más de 23 millones de dólares en una página de internet de financiamiento colectivo, Kolfage dijo que su grupo planea erigir otros 10 tramos de barreras en otras propiedades a lo largo de la frontera, pero no ofreció más detalles.

Kolfage es un veterano de guerra que fue galardonado con el Corazón Púrpura por su extraordinaria valentía. Tras ser herido en 2004 durante la Operación Libertad en Irak, le amputaron tres extremidades.

El veterano ha dicho estar cansado de los políticos que obstruyen los intentos del presidente, Donald Trump, de construir un muro. Además, ha prometido al público que con sus donativos podrán erigir la barrera para mantener fuera a los inmigrantes por una fracción del precio que le costaría al Gobierno.

“Demasiados ilegales se están aprovechando de los contribuyentes de Estados Unidos sin ningún medio para contribuir a nuestra sociedad”, dijo Kolfage en diciembre.

A su campaña para cumplir la promesa de Trump se han sumado prominentes personalidades conservadoras contrarias a la inmigración. Entre otros, Steve Bannon, exjefe de campaña y exasesor de Trump y Kris Kobach, político de Kansas que ha aprobado legislación para restringir la participación electoral de los inmigrantes y se unió a la campaña de Trump en 2016.

El anuncio de la reanudación de la obra y las imágenes de la maquinaria operando llegan poco después de que muchos de los donantes en la página web GoFundMe comenzaran a preguntarse qué había pasado con su dinero.

Inicialmente se pretendían recaudar 1.000 millones de dólares, una fracción de los 5.000 millones que Trump había solicitado al Congreso sin éxito. En los primeros tres días la campaña consiguió más de 6 millones de dólares de parte de más de 100.000 donantes. Pero muy pronto se hizo evidente que no alcanzarían la meta inicial.

Kolfage prometió que “de no alcanzar nuestra meta o de no acercamos significativamente” reembolsaría cada centavo.

En enero, la página web GoFundMe donde se han hecho las recaudaciones, anunció que los 20 millones de dólares reunidos entonces serían devueltos a los donantes.

Luego Kolfage creó la organización sin ánimo de lucro We Build The Wall, Inc. para transferir los fondos de la página de internet.