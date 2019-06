El jugador de los Astros, Carlos Correa y su prometida tratan de calamar especulaciones

HOUSTON-. La lesión del jugador de los Houston Astros, Carlos Correa en una de sus costillas ha causado una verdadera tormenta de especulaciones. La reacción en los medios y redes sociales ha sido notoria y por esa razón el jugador y su prometida, Daniella Rodríguez, publicaron un video en su canal de You Tube explicando lo que presuntamente le ocurrió al jugador. La versión de que Correa sufrió una fractura de costilla durante una sesión de masaje ha sido puesta en tela de juicio. Periodistas y aficionados han especulado de que a Correa le ocurrió otra cosa y que se invento lo del masaje. “Estaba recibiendo un masaje en el área de las costillas cuando escuche que algo me tronó. Inmediatamente comencé a sentir dolor”, explicó Correa al lado de su prometida. Todo tipo de especulaciones surgieron hasta algunos decían que quizás su prometida lo había golpeado. Rodríguez en su cuenta de Instagram publicó un mensaje que levantó muchas dudas poco después de que Correa anunciara su lesión. El mensaje de la prometida estaba relacionado con una reflexión personal en relación a cómo mejorar como persona y saber superar fallas y furia. Correa en el video se levanta la camisa para mostrar que no tiene ningún golpe en el área. El jugador también hace referencia en el video a las especulaciones de que se había caído, y con tono de broma dice que había leído que personas pensaban que Danilella le había hecho algo.

Carlos Correa y su prometida, Daniella Rodríguez, publicaron un video en su canal de You Tube.. Foto: Cortesia You Tube