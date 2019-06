Inmigrantes hablan con candidatos presidenciales demócratas

Los senadores Kamala Harris y Bernie Sanders, el exsecretario de HUD Julián Castro y el gobernador de Washington Jay Inslee se reunen con la comunidad en Pasadena

Con voz nerviosa pero elocuente, Lupita Sánchez de 18 años de edad contó este viernes ante una audiencia de cientos de personas que como hija de inmigrantes ha vivido en carne propia el temor de la deportación.

Indicó que en 2008 hubo una redada en el empleo de su padre y él fue uno de 130 indocumentados detenidos. En aquel tiempo, ella solo tenía 7 años.

“Comparto esta experiencia con otros porque muchas personas, especialmente políticos no se dan cuenta que los niños están siendo profundamente afectados por las detenciones y separación de familias”, dijo Lupita ayer durante un foro de candidatos demócratas para la presidencia en Pasadena.

“Mi mamá pensaba que yo estaba bien mientras mi padre peleaba su caso de deportación, pero dentro estaba sufriendo. Todo lo que sucede en nuestra sociedad afecta tanto a los niños como a los adultos”, aseveró.

Tras contar su testimonio, Lupita vio a la senadora Kamala Harris, quien escuchaba atenta su historia y le preguntó: “¿Por qué esta aquí?”

Firmemente Harris contestó que, de ser elegida como la próxima presidenta de Estados Unidos, está dispuesta a luchar por los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en sus primeros 100 días.

“Todos los días que no resolvemos este problema es un día en el que Lupita tiene que preocuparse de que si su padre va a volver a casa o no. Es un día que un estudiante se preocupa si puede postular a un trabajo o ir a la universidad”, aseveró.

Harris fue una de cuatro candidatos demócratas que asistió al Foro Presidencial Unity + Freedom presentado por FIRM Action, Community Change Action y CHIRLA Action Fund.

Más de 500 personas representando 30 estados de la nación llegaron al Hotel Hilton de Pasadena para hablar del, a veces, incómodo tema de inmigración con los candidatos presidenciales demócratas.

Cuatro de 11

Jorge Mario Cabrera, portavoz con CHIRLA dijo que la invitación se le hizo a 11 candidatos demócratas que se han mostrado a favor de los inmigrantes.

Sin embargo, solo cuatro aceptaron la invitación: los senadores Kamala Harris y Bernie Sanders, el exsecretario de HUD Julián Castro y el gobernador del estado de Washington Jay Inslee.

No obstante, la promesa de Harris se repitió tres veces más con los demás candidatos que se comprometieron a trabajar en una reforma migratoria en sus primeros 100 días de presidencia.

“Debemos aprender de la última presidencia [Obama]. Esto tiene que ser una prioridad para el presidente. No podemos esperar para presionar por una reforma migratoria”, dijo Castro y aseguró que el 2 de abril presentó su primer plan de inmigración en caso de que llegue a ser presidente.

Su plan incluye poner fin a las detenciones familiares, restaurar DACA y TPS y convertir en realidad DAPA, así como continuar ayudando a quienes buscan refugio en EEUU.

“Si somos profamiliares deberíamos estar para la reunificación familiar. Vamos a cuidar a los inmigrantes que buscan asilo, pero también a los inmigrantes que viven aquí”, agregó Castro.

“Introduciremos una reforma migratoria importante con un camino hacia la ciudadanía dentro de los primeros 100 días”, aseveró por su parte el candidato Bernie Sanders durante su presentación.

“Habrá protección legal para las personas indocumentadas en este país. Eso es una promesa”.

Mientras que Inslee añadió: “Legalizaremos a 11 millones de inmigrantes de la nación lo más pronto posible”.

Activistas opinan

Sulma Arias, activista del Centro para Cambios Comunitarios dijo que estaba lista para escuchar a los candidatos y comenzar a tomar su decisión para el voto de 2020.

“Yo llegué a los 3 años de El Salvador, tuve el TPS [Estatus de Protección Temporal] por muchos años. Mis hijas nacieron aquí, todo lo que hago lo hago pensando en ellas”, dijo la mujer, quien en 2005 pudo votar por primera vez.

“Es importante el tema para mí porque yo todavía tengo familiares que son discriminados por su estatus migratorio”.

Arias dijo que espera escuchar los planes concretos de los candidatos y que todos los votantes están poniendo atención a los planes de cada uno.

“Es importante que haya igualdad de derechos para la mujer, para los inmigrantes y para todas las comunidades marginadas”, indicó.

Mientras tanto Diana Colín, activista de CHIRLA, dijo que para ella la visita de los candidatos es muy importante ya que llegó a los 2 años de su natal México con sus padres y vivió por una gran parte de su vida como indocumentada.

“Hace seis años me convertí en la directora del programa cívico para sacar el voto con CHIRLA Action Fund y por cinco años estuve promoviendo el voto en las campañas más grandes sin poder votar”, explicó Colín, de 30 años.

“El año pasado fue cuando pude votar por primera vez”.

Señaló que ver a tanta gente que no puede votar pero que está activa es motivador. En el evento muchos asistentes que llegaron a escuchar a los candidatos no pueden votar actualmente pero sí tienen el poder de movilizar a docenas de ciudadanos para que acudan a las urnas o a que los residentes legales se naturalizen.

“Mucha gente sabe el poder que tienen como voluntarios. A veces nuestra comunidad [ciudadana americana] no vota no porque no quiere si no porque no saben a dónde ir”.

El Foro Unity and Freedom (Unidad y Libertad) llega después de años de ataques de la administración Trump hacia las comunidades de color, inmigrantes y refugiados, explicaron los organizadores.

“A los inmigrantes no siempre les va bien durante las elecciones en este país”, dijo la directora y presidenta de CHIRLA Action Fund Angélica Salas.

“En el mejor de los casos, las campañas los ignoran porque supuestamente ellos no votan. En el peor de los casos los candidatos los demonizan. Hoy no tenemos nada de eso. Los inmigrantes están contando sus historias, haciendo sus propias preguntas y esperan verdaderas respuestas de los candidatos”