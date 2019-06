Miguel Barbosa, hombre cercano a AMLO gana gubernatura de Puebla

El político morenista llama a seguir la vía de la reconciliación

MÉXICO – El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) dio el triunfo a Miguel Barbosa, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla, al obtener el 44.6 por ciento de la votación.

De acuerdo al PREP, Barbosa, hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 682,137 votos y que lo coloca con una ventaja de 11.4 por ciento sobre su más cercano adversario.

Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, obtuvo el 33.2 por ciento con 506 mil 996 votos; y finalmente Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, con 281,875 votos que representan el 18.4 por ciento.

Barbosa llamó a sus seguidores a seguir la vía de la reconciliación y a construir un gobierno sin sectarismos.

Ante decenas de personas que se congregaron en el centro de la ciudad de Puebla para festejar su ventaja en las elecciones, el exsenador reconoció que debe actuar como estadista para encontrar el mejor cauce para Puebla.

“En Puebla se alojaba un poder obscuro, había acá una madeja de intereses, una madeja de prejuicios, de corrupción. Esta noche podemos decirlo: los vencimos”, dijo el virtual gobernador de Puebla.

El candidato de Juntos Haremos Historia al gobierno de Puebla, Luis Miguel Barbosa, festeja su triunfo junto con sus simpatizantes en el Zócalo de la capital poblana y ofreció gobernar para todos. Sigue la cobertura completa: https://t.co/i5uiZPSLGX #Elecciones2019 pic.twitter.com/93As5eUtmB — FOROtv (@Foro_TV) June 3, 2019

“Porque tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que ocurrir hechos de todo tipo, pero fue la fe y la voluntad de ustedes la que sostuvo este movimiento”, expresó desde un templete.

Acompañado de la lideresa nacional de Morena, Yeydckol Polevnsky, en el mitin realizado a un costado de la Catedral, agradeció a quienes votaron por él, y también a quienes sufragaron por otra opción, porque, dijo, una sociedad democrática se nutre de la diversidad y la pluralidad.

“Los que tenemos que ir a buscar son los que no votaron, que son la mayoría, aquellos que tienen una profunda desconfianza sobre el ejercicio del poder, ellos que están no creyendo en el ejercicio del poder por culpa de muchos gobiernos”, apuntó en referencia al alto grado de abstencionismo.

‘No estoy desahuciado’



Barbosa admitió en entrevista que tiene problemas de salud causados por la diabetes, como pérdida de visión, pero aseguró que desempeñará el cargo de Gobernador.

“Estoy bien de salud, nunca he estado -después de que me hicieron esta amputación- en un hospital atendiéndome; no estoy desahuciado, le he prometido a mi esposa vivir 20 años, estoy bien”, dice en entrevista.

-Hay quienes insinúan que tiene problemas de visión.

-Sí, como todos los diabéticos, pero veo lo suficiente para ejercer las funciones y para poder ser un gobernador que cuide los intereses de Puebla. Normal te estoy viendo a ti. ¿Quieres que te describa cómo eres, más o menos cuánto pesas, qué calibre tienes?

-¿Su estado de salud le permitirá desempeñar el cargo los 6 años?

-Sí, claro que sí.

El abanderado de la coalición Morena-PT-PVEM critica que su salud sea un tema utilizado por sus adversarios con fines políticos.

“Desde finales de 2013 que me amputaron el pie derecho, y he mantenido mi actividad política con momentos de mucho activismo, mediano, bajo. Todos los que me han querido molestar me han preguntado por mi salud.

“Pero a los amigos que de buena fe me preguntan, les contesto: ‘estoy bien, he estado bien, me he sentido bien’. A los que de mala fe me preguntan les digo: ‘Piensa lo que quieras'”.

Candidato de Morena por segunda ocasión consecutiva, el ex perredista afirma que durante una campaña intensa acreditó tener salud y energía para competir.

“Tengo energía y salud para ganar y gané, y tengo energía y salud para gobernar y gobernaré”, afirma.