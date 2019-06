‘Trump no logra fracturar a la comunidad mexicana de Los Ángeles durante su liderazgo’

Carlos García de Alba se va satisfecho por dejar unidos a los mexicanos y porque no lograron ser humillados en tiempos difíciles

A pocas semanas de dejar el Consulado General de México en Los Ángeles, donde ha servido por casi tres años, el cónsul Carlos García de Alba se siente satisfecho de que la comunidad más grande de mexicanos que vive en el exterior, no se fracturó bajo el gobierno de Trump sino que se fortaleció.

“A pesar de la adversidad, la comunidad mantiene el espíritu en alto y sigue trabajando y contribuyendo a la grandeza de este país”, dice el cónsul quien justo llegó a hacerse cargo del consulado en junio de 2016 en plena campaña presidencial estadounidense.

Recuerda que fue una experiencia difícil ya que cuando ganó el presidente Trump se vivieron momentos tensos, críticos, de miedo y poca información entre los mexicanos.

“Mi quehacer fue mantener los estribos y transmitirle a la comunidad que fuera cuidadosa y que mantuvieran la calma y no nos ganara el pánico, pero también les pedimos que se informaran sobre sus derechos para estar listos para defendernos”, indica.

Durante los dos años y medio que lleva Trump en el gobierno de EE UU, el cónsul estima que solo del área que corresponde a Los Ángeles, se han deportado 6,000 mexicanos.

“Todavía la semana pasada, visité la cárcel del condado para ver a inmigrantes detenidos y darles un mensaje de aliento. En estos dos años y medio hemos vivido momentos de mucha tensión, pero al final con prudencia, no nos bocabajearon y logramos salir adelante“, comenta.

A semanas de su partida, reconoce que es dominado por sentimientos contrastantes. “No me toca juzgar mi trabajo sino a la comunidad, pero me voy satisfecho porque di lo mejor de mi. Cumplí las metas que me tracé”, señala.

Y reconoce que ha sido un enorme privilegio servir al consulado más grande de México.

Una de las cosas que más les orgullece fue lograr “una extraordinaria relación con las autoridades locales, del estado y federales. El nivel de diálogo fue muy positivo, constructivo y de cooperación aún en tiempos difíciles”.

A la comunidad mexicana de Los Ángeles, la considera “noble, generosa, participativa, politizada, seguidora de las noticias y con liderazgos múltiples”.

A los mexicanos indocumentados que viven en Los Ángeles, les deja un mensaje: “infórmense de sus derechos, porque aún sin papeles, los tienen. Estados Unidos es un país de leyes, democrático y tienen derecho a defenderse”.

Pero también les pide portarse bien, respetar las leyes y reglamentos. “No por una tontería o un momento de euforia, dividamos a nuestras familias y comprometamos nuestro destino”, dice.

A los mexicanos que son residentes legales y califican para hacer ciudadanos, les suplica que se naturalicen estadounidenses.

“No hay mejor protección para un mexicano que la ciudadanía. Al hacerlo quedas blindado y nos permite registrarnos para votar y ser votados para cargos de elección popular”, expone.

Considera que con la ciudadanía vienen más posibilidades de ser sheriffs, concejales, asambleístas, gobernadores y por qué no presidente de los Estados Unidos. “Tarde o temprano llegará ese día”, enfatiza.

Ha trascendido que el cónsul de México en Los Ángeles García de Alba irá a Milán, Italia con el mismo cargo, pero él asegura a La Opinión que no se lo han confirmado. “Solo sé que voy a Europa y que quiero seguir sirviendo a mi país. Estoy orgulloso de ser mexicano”, precisa.

Los Ángeles fue el octavo destino en el que ha servido en su carrera como diplomático mexicano. Antes estuvo en Quebec, Canadá; Roma; Yakarta; El Salvador; Dallas, Texas; y Dublin, Irlanda.

Será reemplazado por la actual con la cónsul de San Diego, Marcela Celorio Mancera.

Reacciones

Francisco Moreno del Concejo de Federaciones Mexicanos (COFEM), dijo que fue obvio el liderazgo desempeñado por García de Alba. “Tuvo gran acercamiento con las comunidades. Hizo un trabajo bueno dando prioridad a fortalecer a los empresarios mexicanos. Nos deja unificados, y nos gustó que forjara una alianza con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti de la cual salieron varias propuestas de protección para los migrantes mexicanos”.

Miguel Ángel Pérez Rodríguez, presidente de la COFEM, afirmó que el trabajo del cónsul García de Alba fue excelente. “Estuvo cerca de todos los líderes de la comunidad, siempre a la vanguardia. Ojalá la próxima cónsul haga lo mismo o mejor”, indicó.

Y agregó que le gustó que el cónsul nunca hizo declaraciones en torno a Trump que agravaran el conflicto. “En las reuniones con los líderes siempre recalcó la importancia de que los millones de mexicanos con la residencia de Estados Unidos, se hicieran ciudadanos para que pudieran tener representación política”, dijo.

Nerida Vargas, tesorera de la Federación Nayarita Fenine USA, calificó el trabajo del cónsul como extraordinario. “El promovió la presentación de libros, funciones de cine mexicano, eventos culturales relacionados con la tradición mexicana. Fue un cónsul presente. Siempre nos invitó a todos los líderes a los eventos. No hacía distinciones. Recibía las quejas, las contestaba y les daba seguimiento”, anotó.

También dijo que tuvieron muy buena respuesta para hermanar estados mexicanos con el estado de California. “Con su apoyo, logramos que seis estados se hermanaran con el estado de California”, enfatizó.

A las federaciones, explicó Nerida, las apoyó para agilizar las citas para el proceso de la doble ciudadanía para los hijos de inmigrantes mexicanos.

Raúl Macías, vicepresidente de COFEM y presidente y fundador de la Federación Anáhuac, dijo que García de Alba, fue un cónsul muy accesible a la hora de escuchar los proyectos que querían hacer las comunidades. “Estuvo muy conectado con las organizaciones. Habrá quien diga lo contrario, pero en todos estos años, nos trató con mucho respeto. Deja un bonito sentimiento. Qué siga así y no cambia. Me dicen que la nueva cónsul es mejor. ¡Ojalá!”, expreso.