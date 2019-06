Chicharito lanza nuevos dardos contra la Selección Mexicana ¿de qué se queja?

Javier Hernández pide equilibrio entre directivos y futbolistas

El delantero del West Ham, Javier “Chicharito” Hernández, dijo que los jugadores siempre van a la selección por amor a la playera y que no necesitan que les paguen, pero sí pide equilibrio entre directivos y futbolistas en cuestión de dinero porque la FMF se lleva casi todo.

“La Selección Mexicana es mundialmente y la gente de México no lo sabe, mercadológicamente es de las más vendidas de todo el Continente Americano, casi del mundo, entramos en el top 7, top 6 de venta de camisetas de todo el mundo, eso no significa que queramos que nos paguen.

“No necesitamos que nos paguen, pero siempre la Federación ha ganado por jugadores, por Layún, por Hernández Balcázar, desde todos esos jugadores siempre los que más ganan son los que no juegan. Es lo único que yo he dicho porque eso es en todo el mundo. Ves a esas ligas importantes y todo está equilibrado, si nos queremos parecer a las mejores selecciones del mundo como sus ligas tenemos que comportarnos así”, dijo “Chicharito” en una entrevista a Fox Sports.

El atacante, que no irá a la Copa Oro con el Tri por el nacimiento de su hijo, lamentó que se les critique y llame incluso agrandados por defender lo que desean.

“Venimos de una cultura sumisa, el poder hablar y defender lo que tú deseas, sin pisotear a nadie, creen que ya eres agrandado, mamila, grillero, el poder sustentar tus valores, tus ideales a pesar de que fueran distintos a la cultura te dicen que se ve mal”, declaró.

También indicó que siempre hay conflicto con la prensa.

“No ha habido esa comunión, siempre es como pelea. (Existen) reporteros que tienen que sacar una nota, porque si no, los corren”, manifestó.

Responde a Zague

A través de redes sociales, el mexicano respondió al ex jugador Luis Roberto Alves “Zague”.

El ex del América, Necaxa y Atlante escribió en Twitter: “Más allá de que pueden existir mil excusas, el jugador tiene la última palabra, y él es quien decide si quiere estar o no en la selección. Es cuestión de sentir orgullo deportivo de representar a tu país, sea cual sea la exigencia: competencia oficial o hasta un mero partido amistoso”.

A lo que “Chicharito” respondió a través de la misma red social: “¿Y que sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo el orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la Copa Oro?

“Pues por donde lo veas cuando es acuerdo mutuo es que el entrenador y yo llegamos a la conclusión que lo mejor para la selección, para el y para mi era que no estuviera presente en la copa oro. Abrazo”.