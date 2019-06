Jorge Campos alza la voz contra los boicoteadores del ‘Tata’ Martino en el Tri

Uno de los máximos emblemas en la historia de la selección mexicana critica a los jugadores que dejaron a su suerte al nuevo técnico del tricolor

CDMX, México – El exportero de la selección mexicana de fútbol, Jorge Campos, manifestó su tristeza porque hay jugadores que rechazan al Tri y siente que no se vale que le hagan eso al director técnico, el argentino Gerardo Martino, a quien ve con muchas ganas de estar con México.

“Es triste, lamentable. Me da tristeza ver que grandes jugadores no vienen, que no quieren. No sé realmente cuál sea el fondo, es fácil hablar, pero en nuestra época todos queríamos venir, a lo mejor porque no jugábamos en Europa, a lo mejor porque sí nos gustaba el futbol. Nos encantaba jugar futbol. Yo lo disfrutaba mucho, a pesar de lo que pasaba, de los momentos malos.

“Es triste para el ‘Profe’ Martino. No se vale que eso se le haga a un entrenador nuevo, que viene con mucho entusiasmo, con ganas de estar con México. Vio algo especial en el Tri para estar con nosotros y eso se le tiene que agradecer. Hay que apoyarlo, porque se lo merece, no hemos hecho nada durante muchos años.

“No sé por qué no hemos dado ese paso en tanto tiempo para trascender. Pensé que este momento era para apoyar al ‘Profe’ para estar aquí con mucho orgullo. Hay que tener orgullo para vestir la camiseta nacional, para venir a jugar. Es difícil saber que está pasando atrás, pero hubiera sido increíble ver a todos aquí en Estados Unidos apoyando al ‘Profe’. Siempre lo hemos platicado: primero está México”, dijo Campos a Fox Sports.

“El Brody” también alabó a los jugadores como Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, a quien considera son los ejemplos a seguir en la selección.

“Lo del liderazgo se gana y se ve dentro del campo. Yo siempre he felicitado a los jugadores que están aquí, que quieren seguir, que quieren estar, los ejemplos son Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Es admirable lo que están haciendo ambos y querer estar aquí, en lugar de irse a descansar. Esos son los ejemplos que hay que seguir, gente que lo hace con orgullo, que quiere representar a México.

“Algo raro está pasando, y es lamentable y de tristeza que venga un entrenador nuevo que quiere hacernos crecer, que lo hace con entusiasmo, que nos ve con potencial y que no podamos apoyarlo. Es lamentable”, reiteró.

Campos espera que el Tri pueda ganar la Copa Oro, la cual agrega no es obligación porque no es tan fácil ganarla como se piensa, y que pase lo que pase se le apoye a Gerardo Martino.