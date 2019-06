Cráneo encontrado de bailarina asesinada y chantajeada por fotos eróticas

La bailarina del ballet ruso de Bolshoi, desapareció con 25 años

Se ha encontrado el cráneo que podría ser de una bailarina del ballet de Bolshoi, asesinada luego de ser chantajeada por fotografías eróticas.

Olga Demina tenía 25 años cuando desapareció hace cinco años. Se la dio por muerta, pero recientemente se han encontrado restos humanos que la policía rusa está investigando. Se cree que pueden ser de la joven bailarina.

La policía explicó a medios locales que encontraron un cráneo humano cerca de la posición donde se registró la señal móvil de Demina la noche en que ella desapareció.

Se están realizando las pruebas de ADN pertinentes para analizar los huesos.

Antes de su desaparición, se reportó que la Demina fue víctima de una operación de chantaje por parte de un hombre desconocido que poseía imágenes sexualmente comprometedoras de ella.

La bailarina pagó mucho dinero al supuesto chantajista pero, a pesar de esto, las fotos se publicaron en internet. Además, se afirmaba que la bailarina de Bolshoi había trabajado como “acompañante” para clientes de alto standing.

Un hombre casado, que se relacionó con la bailarina, fue detenido en Moscú en 2017, después de huir a Alemania, por lo que fue extraditado con una orden de detención de la Interpol.

Malkhaz Dzhavoev, de 39 años, se encuentra en el centro de detención de Matrosskaya Tishina, en Moscú, como sospechoso de asesinato.

En la semana en que Demina desapareció, Dzhavoev llevó a la bailarina a otra ciudad donde, según informes, actuó en una fiesta privada para un hombre de negocios adinerado.

Se cree que Dzhavoev la llevó de regreso a su apartamento de Moscú donde finalmente fue asesinada, según la policía.

Luego tiró sus restos en el parque Izmailovo de Moscú, se alega.

En el momento de su desaparición, la madre de la bailarina recibió un mensaje misterioso, que supuestamente le envió su hija.

“Mamá, robé una gran cantidad de dinero. No puedo ir a Moscú. Ahora iré a Europa por 10 días. No respondas llamadas si te llaman. No me busques. No vayas a ningún lado”, decía el mensaje.

La policía cree que el mensaje era de hecho de Dzhavoev, que la había matado.

Sin embargo, el abogado insistió en que la policía está equivocada, alegando que la bailarina aún podría estar viva.

“Tenemos información de que Olga Demina soñaba con salir de Rusia y tener una vida nueva en el extranjero”, explicó un miembro de su equipo legal, según informa The Mirror. También, explicó, la bailarina estaba involucrada en una lucrativa estafa de vivienda, por lo que huyó al extranjero en secreto.

Todos los supuestos apuntan a que es un caso que necesita de más investigación, ahora que se ha encontrado un supuesto cráneo humano que podría ser de Demina.

Se esperan resultados de ADN en el cráneo en aproximadamente un mes.