Khloé Kardashian: “Las infidelidades de Tristan Thompson demolieron nuestra relación”

La socialité reveló que desde mucho antes su noviazgo con el basquetbolista ya iba mal

Aunque todo parecía indicar que la relación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson se había fracturado por la infidelidad que él cometió con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, gracias al episodio más reciente de “Keeping Up with the Kardashians” salió a la luz que su noviazgo ya comenzaba a ir mal desde mucho antes.

“No voy a forzar eso. Él sólo piensa: ‘Han pasado siete meses, me gusta, se me permite hacer cosas cuando quiero’. Pero, también necesita saber: ‘Ese fin de semana, con lo que quieras que hayas hecho, mira lo que hizo con tres años de relación. Simplemente la demolió, así que, ¿valió la pena para ti?'”, expresó Khloé.

Resulta que tiempo atrás de que el basquetbolista decidiera serle infiel, Khloé sostuvo una conversación con Malika, su mejor amiga, quien después de mucho tiempo de no verla, viajó a Cleveland para pasar unos días junto a ella y su bebé, imágenes que compartió Khloé en su cuenta de Instagram.

Aunque Khloé no suele hacer públicos sus problemas de pareja, durante la visita de su mejor amiga, no pudo aguantarse más y se sinceró al reconocer que su vida en Cleveland no era miel sobre hojuelas como todos pudieran pensar, y que tras las primeras infidelidades de Tristan, algo ya no iba bien en su relación.

“Toda mi energía está enfocada en True, eso es todo lo que me importa. Pero si esto comienza a afectarme por mis preguntas de ¿qué está haciendo Tristan o dónde está? Me derrumbaría en dos segundos”, dijo la integrante de las Kardashian.

Ante la primera infidelidad de Thompson, misma que ocurrió días antes del nacimiento de True, Khloé reconoció que no pudo cerrar bien ese ciclo, pues se volcó por completo en la bebé y en hacer un ambiente de armonía para ella.

“Estoy enamorada. Sé que lo amo, pero aun así no voy a actuar como si nada pasara“, le explicó Khloé a Malika.

Khloé también aceptó que, aunque Tristan estaba haciendo un esfuerzo por recuperar la relación, en realidad nunca tuvieron una conversación en la que ella le dijera qué estaba ocurriendo en su mente tras perdonarlo.